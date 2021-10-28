Поражение 0:5 от «Боруссии» Мёнхенгладбах – самое крупное в истории «Баварии» за последние 43 года

Сегодня, 27 октября, произошла самая громкая сенсация европейского сезона на данный момент – «Бавария» уступила со счетом 0:5 мёнхенгладбахской «Боруссии» во втором раунде Кубка Германии, играя основным составом.

Как свидетельствует портал Gracenote Live, мюнхенцы допустили свое самое разгромное поражение за последние 43 года. Подобный результат случался с командой аж в 1978 году, тогда немецкий гранд не сумел ничего противопоставить «Фортуне», проиграв 1:7.

С того момента никому не удавалось обыграть «Баварию» с такой разницей мячей. Стоит также отметить, что до матча с «Боруссией» подопечные Юлиана Нагельсманна демонстрировали невероятные показатели, забивая в среднем по 4,9 гола за игру.