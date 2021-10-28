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Кубок Германии

Поражение 0:5 от «Боруссии» Мёнхенгладбах – самое крупное в истории «Баварии» за последние 43 года

28 Октября 2021 • 00:06 Комментировать
Боруссия М
5:0
Бавария
окончен

Сегодня, 27 октября, произошла самая громкая сенсация европейского сезона на данный момент – «Бавария» уступила со счетом 0:5 мёнхенгладбахской «Боруссии» во втором раунде Кубка Германии, играя основным составом.

Как свидетельствует портал Gracenote Live, мюнхенцы допустили свое самое разгромное поражение за последние 43 года. Подобный результат случался с командой аж в 1978 году, тогда немецкий гранд не сумел ничего противопоставить «Фортуне», проиграв 1:7.

С того момента никому не удавалось обыграть «Баварию» с такой разницей мячей. Стоит также отметить, что до матча с «Боруссией» подопечные Юлиана Нагельсманна демонстрировали невероятные показатели, забивая в среднем по 4,9 гола за игру.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария
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окончен после доп. времени Динамо Дрезден 2:3 Санкт-Паули
окончен после пенальти Бохум 2:2 Аугсбург
окончен Боруссия М 5:0 Бавария
окончен Ганновер 96 3:0 Фортуна
окончен Штуттгарт 0:2 Кёльн
окончен после пенальти Ян 3:3 Ганза
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Сегодня, 28 Октября
00:06 · Германия. Кубок
Поражение 0:5 от «Боруссии» Мёнхенгладбах – самое крупное в истории «Баварии» за последние 43 года
27 Октября
23:36 · Германия. Кубок
Невероятно, но факт: «Бавария» проиграла 0:5 в Мёнхенгладбахе
21:15 · Германия. Кубок
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26 Октября
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