Невероятно, но факт: «Бавария» проиграла 0:5 в Мёнхенгладбахе

В 1/16 финала Кубка Германии «Бавария» играла на выезде против гладбахской «Боруссии». Уже со второй минуты у чемпиона всё пошло наперекосяк. А уже к 21-й минуте к голу Куадио Коне присоединил голевой дубль Рами Бенсебаини. Сразу после перерыва Брель Эмболо забил два мяча и сделал счет неприличным - 5:0. И да, «Бавария» играла вполне боевым составом.