Невероятно, но факт: «Бавария» проиграла 0:5 в Мёнхенгладбахе

В 1/16 финала Кубка Германии «Бавария» играла на выезде против гладбахской «Боруссии». Уже со второй минуты у чемпиона всё пошло наперекосяк. А уже к 21-й минуте к голу Куадио Коне присоединил голевой дубль Рами Бенсебаини. Сразу после перерыва Брель Эмболо забил два мяча и сделал счет неприличным - 5:0. И да, «Бавария» играла вполне боевым составом.
Протокол игры
|Боруссия М
|5:0
|Бавария
|(1:0) Коне Куадио 2'
|(2:0) Бенсебаини Рами 15'
|(3:0) Бенсебаини Рами 21'
|(4:0) Эмболо Брель 51'
|(5:0) Эмболо Брель 58'
Зоммер Янн • Гинтер Маттиас • Эльведи Нико • Бейер Луис 54' ( Нец Лука ( 54') • Скалли Джозеф 69' ( Плеа Алассан ( 69') • Закария Денис • 79'Коне Куадио • Бенсебаини Рами • Хофманн Йонас 73' ( Нойхаус Флориан ( 73') • Штиндль Ларс 69' ( Херрманн Патрик ( 69') • Эмболо Брель 73' ( Тюрам Маркус ( 73')
Запасные: Вольф Ханнес • Бенеш Ласло • Зиппель Тобиас • Мюсель Торбен
Нойер Мануэль • Павар Бенжамен • Юпамекано Део 46' 55' ( Зюле Никлас ( 55') • Эрнандес Люка • Альфонсо Дэвис 55' ( Коман Кингсли ( 55') • Киммих Йозуа • Горецка Леон 64' ( Толиссо Корентен ( 64') • Гнабри Серж 67' ( Станишич Йосип ( 67') • Мюллер Томас • Сане Лерой • Левандовски Роберт
Запасные: Ричардс Омар • Фрюхтль Кристиан • Сарр Буна • Мусиала Джамал • Забитцер Марсель
27 октября. Стадион "Боруссия Парк" (Мёнхенгладбах).