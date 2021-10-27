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Кубок Германии

Невероятно, но факт: «Бавария» проиграла 0:5 в Мёнхенгладбахе

27 Октября 2021 • 23:36 Комментировать
Боруссия М
5:0
Бавария
окончен

В 1/16 финала Кубка Германии «Бавария» играла на выезде против гладбахской «Боруссии». Уже со второй минуты у чемпиона всё пошло наперекосяк. А уже к 21-й минуте к голу Куадио Коне присоединил голевой дубль Рами Бенсебаини. Сразу после перерыва Брель Эмболо забил два мяча и сделал счет неприличным - 5:0. И да, «Бавария» играла вполне боевым составом.

Протокол игры  
Боруссия М 5:0 Бавария
(1:0) Коне Куадио 2'    
(2:0) Бенсебаини Рами 15'    
(3:0) Бенсебаини Рами 21'    
(4:0) Эмболо Брель 51'    
(5:0) Эмболо Брель 58'    
Зоммер Янн Гинтер Маттиас Эльведи Нико Бейер Луис   54' (Нец Лука (   54') Скалли Джозеф   69' (Плеа Алассан (   69') Закария Денис   79' Коне Куадио Бенсебаини Рами Хофманн Йонас   73' (Нойхаус Флориан (   73') Штиндль Ларс   69' (Херрманн Патрик (   69') Эмболо Брель   73' (Тюрам Маркус (   73')
Запасные: Вольф Ханнес Бенеш Ласло Зиппель Тобиас Мюсель Торбен
Нойер Мануэль Павар Бенжамен Юпамекано Део   46'   55' (Зюле Никлас (   55') Эрнандес Люка Альфонсо Дэвис   55' (Коман Кингсли (   55') Киммих Йозуа Горецка Леон   64' (Толиссо Корентен (   64') Гнабри Серж   67' (Станишич Йосип (   67') Мюллер Томас Сане Лерой Левандовски Роберт
Запасные: Ричардс Омар Фрюхтль Кристиан Сарр Буна Мусиала Джамал Забитцер Марсель
27 октября. Стадион "Боруссия Парк" (Мёнхенгладбах).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Боруссия Мёнхенгладбах
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окончен после доп. времени Динамо Дрезден 2:3 Санкт-Паули
окончен после пенальти Бохум 2:2 Аугсбург
окончен Боруссия М 5:0 Бавария
окончен Ганновер 96 3:0 Фортуна
окончен Штуттгарт 0:2 Кёльн
окончен после пенальти Ян 3:3 Ганза
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00:06 · Германия. Кубок
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