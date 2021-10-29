Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 155 Комментарии
Кубок Германии

«Люди, а не роботы» - Нагельсманн о поражении «Баварии» 0:5

29 Октября 2021 • 18:00 Комментировать
Боруссия М
5:0
Бавария
окончен

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Юлиан Нагельсманн прокомментировал сенсационное поражение своих подопечных в Кубке Германии. «Ротен» уступили в гостях мёнхенгладбахской «Боруссии» со счётом 0:5.

«Не было криков о том, что всё пропало. Но это один из самых грустных моментов в моей карьере. Мы люди, а не роботы. Теперь нужно вновь начать доказывать всем, что мы являемся одной из сильнейших европейских команд», - передаёт слова Нагельсманна Suddeutsche Zeitung.

Интересно, что для «Баварии» поражение в 5 мячей стало первым за последние 43 года.

В ближайшем матче соперником мюнхенцев будет «Унион» Берлин.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Боруссия Мёнхенгладбах Юлиан Нагельсманн
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
Видео комментарии
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 29 Октября
18:00 · Германия. Кубок
«Люди, а не роботы» - Нагельсманн о поражении «Баварии» 0:5
28 Октября
12:33 · Германия. Кубок
Левандовски прокомментировал поражение «Баварии» со счётом 0:5
10:28 · Германия. Кубок
«Катастрофа»: реакция Мюллера на разгром «Баварии» со счётом 0:5
10:11 · Германия. Кубок
«Бавария» не смогла побить мировой рекорд, прервав 84-матчевую голевую серию
09:07 · Германия. Кубок
В «Баварии» отреагировали на провал в Кубке Германии 1
08:11 · Германия. Кубок
Швайнштайгер - о провале «Баварии» в Кубке Германии: «Команда не имеет права на такое выступление»
00:06 · Германия. Кубок
Поражение 0:5 от «Боруссии» Мёнхенгладбах – самое крупное в истории «Баварии» за последние 43 года
27 Октября
23:36 · Германия. Кубок
Невероятно, но факт: «Бавария» проиграла 0:5 в Мёнхенгладбахе 1
21:15 · Германия. Кубок
​«Боруссия» Мёнхенгладбах - «Бавария» - 5:0 (закончен)
26 Октября
14:48 · Германия. Кубок
Заболевший коронавирусом Нагельсманн пропустит ещё один матч «Баварии»
26 Августа
18:55 · Германия. Кубок
«Вольфсбург» окончательно исключен из Кубка Германии – апелляция была отклонена футбольным союзом
11:10 · Германия. Кубок
«Бавария» одержала вторую по величине победу с 1965 года 3
25 Августа
23:08 · Германия. Кубок
«Бавария» забила 12 мячей в ворота кубкового соперника
17 Августа
00:08 · Германия. Кубок
Представитель DFB о дисквалификации «Вольфсбурга»: «Судьи здесь ни при чём» 1
16 Августа
22:33 · Германия. Кубок
«Вольфсбург» дисквалифицирован из Кубка Германии 1
Все новости
Рекомендуем