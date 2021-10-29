«Люди, а не роботы» - Нагельсманн о поражении «Баварии» 0:5

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Юлиан Нагельсманн прокомментировал сенсационное поражение своих подопечных в Кубке Германии. «Ротен» уступили в гостях мёнхенгладбахской «Боруссии» со счётом 0:5.

«Не было криков о том, что всё пропало. Но это один из самых грустных моментов в моей карьере. Мы люди, а не роботы. Теперь нужно вновь начать доказывать всем, что мы являемся одной из сильнейших европейских команд», - передаёт слова Нагельсманна Suddeutsche Zeitung.

Интересно, что для «Баварии» поражение в 5 мячей стало первым за последние 43 года.

В ближайшем матче соперником мюнхенцев будет «Унион» Берлин.