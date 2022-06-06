Эстония - юбилейная сборная, которой забил Месси

Накануне состоялся контрольный поединок между сборными Аргентины и Эстонии. Подопечные Лионеля Скалони уверенно разобрались с соперником, отгрузив пять безответных мячей.

Как сообщается в социальных сетях, эстонцы стали 30-й национальной командой, ворота которой поразил 34-летний звездный аргентинец. В прошедшем матче Лео оформио пента-трик (пять голов – прим. редакции).

Всего же за свою карьеру на международном уровне Месси пересекался с 51 сборной.

В общей сложности Лионель забил 86 голов за «альбиселесте» в 162 сыгранных поединках.