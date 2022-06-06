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Чемпионат мира по футболу 2022

Линекер: Не голы выделяют Месси среди других великих игроков

06 Июня 2022 • 07:04 Комментировать
Аргентина
5:0
Эстония
окончен

Известный английский экс-футболист, а ныне популярный эксперт Гари Линекер в своих социальных сетях отреагировал на пента-трик звёздного аргентинца Лионеля Месси в поединке с эстонцами.

Линекер написал, что заметил удивительный факт, что отнюдь не забитые мячи выделяют аргентинского форварда среди других великих футболистов.

«По игре в пас и в плане дриблинга Лионель также является одним из лучших игроков в истории мирового футбола», - отметил англичанин.

Напомним, что Лионель Месси оформил пента-трик и помог аргентинской сборной разгромить Эстонию в товарищеском матче со счётом 5:0.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Сборная Аргентины Гари Линекер
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