Линекер: Не голы выделяют Месси среди других великих игроков

Известный английский экс-футболист, а ныне популярный эксперт Гари Линекер в своих социальных сетях отреагировал на пента-трик звёздного аргентинца Лионеля Месси в поединке с эстонцами.

Линекер написал, что заметил удивительный факт, что отнюдь не забитые мячи выделяют аргентинского форварда среди других великих футболистов.

«По игре в пас и в плане дриблинга Лионель также является одним из лучших игроков в истории мирового футбола», - отметил англичанин.

Напомним, что Лионель Месси оформил пента-трик и помог аргентинской сборной разгромить Эстонию в товарищеском матче со счётом 5:0.