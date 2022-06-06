Месси — о пента-трике: Мы не могли закрыть сезон лучше

Звёздный нападающий «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионель Месси в своих социальных сетях высказался по поводу пента-трика в ворота эстонской сборной.

Месси написал, что аргентинская команда не могла закрыть сезон лучше. Форвард отметил, что сначала Аргентина выиграла Финалиссиму, а сейчас одержала уверенную победу в товарищеском матче.

«Ещё раз хотел бы поблагодарить всех тех, кто был на поле и кто поддерживал нашу команду издалека», - добавил Месси.

Напомним, что семикратный обладатель «Золотого мяча» в поединке с эстонцами забил пять голов в составе своей национальной команды.