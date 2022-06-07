Почему Месси и Аргентина за полгода до старта выглядят главными фаворитами чемпионата мира

В июне сборные активно проводят товарищеские матчи, которые очень важны с точки зрения предстоящего чемпионата мира. За полгода главным фаворитом выглядит Аргентина. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает почему.

Подождите, не спешите писать комментарий про пента-трик Месси в ворота Эстонии. Перспективы аргентинцев так высоко оцениваются вовсе не по этому странному матчу.

Чемпионат мира в Катаре стартует в ноябре, и у сборных осталось очень мало времени на подготовку. Ближайший мундиаль в некотором роде станет особенным. Обычно перед стартом большого турнира у всех сборных есть примерно месяц на подготовку. В итоге крупные турниры часто становятся соревнованиями по быстрой физической подготовке и сыгранности набора игроков. В этом году накануне мундиаля из-за плотного графика никакого долгого подготовительного периода не будет. У сборных есть сейчас июнь, будет возможность собраться в сентябре и всё. Потом совсем короткая пауза – и старт чемпионата мира. По этой причине текущий июньский перерыв на матчи сборных очень важен.

Мы уже успели увидеть в деле всех главных претендентов на победу на чемпионате мира. Разве что Бразилия не проводила серьёзных матчей. По «селесао» можно аккуратно вспомнить и прошлый Кубок Америки, и отбор к чемпионату мира-2022. Бразильцы во многом делают ставку на исполнительское мастерство своих лидеров, а этого, как правило, недостаточно для победы на мундиале.

Что творится с европейскими сборными, пока непонятно. Бельгия, второй номер мирового рейтинга, продолжает катиться по наклонной. Со времени неудачного Евро-2020 подопечные Мартинеса становятся только слабее в плане организации игры. Кроме того, оборона, составленная из ветеранов, выглядит слабой стороной команды. Франция не может справиться с обилием игроков – Дешам пытается использовать всех, но на выходе получается странная солянка. Мы видели, как на Евро «ле блё» вылетели от средней Швейцарии, а на днях их «разобрали» датчане. Англичане испытывают кризис лидеров – Грилиш, Рэшфорд, Стерлинг, Санчо, Маунт по разным причинам не в лучшей форме. В итоге даже скромных венгров обыграть не получилось. Испанцы создают много, но забивают со скрипом, постоянно проваливаясь в обороне. Немцы тоже не впечатляют, им не хватает какой-то лёгкости.

Из европейцев нравятся голландцы и датчане, но их сложно представить в роли победителей чемпионата мира. Наверное, лишь португальцы за полгода до старта мундиаля выглядят здорово и интересно. Однако у них есть проблема: они будто не верят в свои силы и стараются действовать от соперника, что не очень подходит для того звёздного состава, который есть.

На этом фоне действительно особняком стоит Аргентина. Лионель Скалони нашёл что-то такое, что позволяет команде расти. Если сравнить «альбиселесте» образца даже прошлого года, когда они выиграли Кубок Америки, и текущую, то это две большие разницы. Аргентинцы играют намного смелее и активнее. У южноамериканцев появился прессинг, который становится важным оружием. Причём Скалони нашёл подход даже к Месси, который включается в отбор. В сборной ренессанс переживает ди Мария, который носится, забивает и отдаёт.

Отдельных слов заслуживает Месси. Абсолютно все сходятся во мнении, что он никогда не играл за сборную так ярко, так самоотверженно, как последние пару лет. Месси – лидер, который полностью отдаётся команде. Он и отбирает мячи, и отдаёт, и забивает, и зарабатывает штрафные.

Конечно, до чемпионата мира ещё полгода. Однако прямо сейчас именно аргентинцы выглядят сильнее всех. У Месси, начавшего собирать трофеи в сборной, кажется, аппетит пришёл во время игры. Теперь он нацелен на главный приз.

Самое интересное, что турнирная сетка чемпионата мира-2022 составлена так, что если Аргентина и Португалия выиграют свои группы, то смогут встретиться в финале. Наверное, даже сложно себе представить что-то более крутое, чем решающий матч за мировую корону между сборными Месси и Роналду.

Роман Андреев