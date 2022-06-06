Месси – первый за 80 лет аргентинец, забивший 5 голов в одном матче за сборную

В воскуренье Лионель Месси в товарищеском матче между сборными Аргентины и Эстонии забил 5 голов. «Альбиселесте» выиграли в этом поединке со счётом 5:0.

Месси повторил уникальное достижение. Он стал всего лишь третьим в истории аргентинцем, который сумел забить 5 голов в составе сборной страны в одном матче. Оба предыдущих таких случаев датированы началом 40-х годов! Интересно, что оба раза пострадала команда Эквадора в рамках двух розыгрышей Кубка Америки. В 1941-м году пента-трик оформил Хуан Марвесси (аргентинцы победили 6:1), а годом спустя - Хуан Мануэль Морено («альбиселесте» выиграли 12:0).

Стоит отметить, что последний покер за сборную Аргентины, не считая воскресного поединка, оформил Луис Артиме в товарищеском матче против парагвайцев в 1964-м году, который закончился со счётом 8:1.

Что касается Месси, то ранее он 7 раз оформлял хет-трики в матчах за сборную Аргентины.