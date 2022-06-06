Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира по футболу 2022

Месси – первый за 80 лет аргентинец, забивший 5 голов в одном матче за сборную

06 Июня 2022 • 00:02 Комментировать
Аргентина
5:0
Эстония
окончен

В воскуренье Лионель Месси в товарищеском матче между сборными Аргентины и Эстонии забил 5 голов. «Альбиселесте» выиграли в этом поединке со счётом 5:0.

Месси повторил уникальное достижение. Он стал всего лишь третьим в истории аргентинцем, который сумел забить 5 голов в составе сборной страны в одном матче. Оба предыдущих таких случаев датированы началом 40-х годов! Интересно, что оба раза пострадала команда Эквадора в рамках двух розыгрышей Кубка Америки. В 1941-м году пента-трик оформил Хуан Марвесси (аргентинцы победили 6:1), а годом спустя - Хуан Мануэль Морено («альбиселесте» выиграли 12:0).

Стоит отметить, что последний покер за сборную Аргентины, не считая воскресного поединка, оформил Луис Артиме в товарищеском матче против парагвайцев в 1964-м году, который закончился со счётом 8:1.

Что касается Месси, то ранее он 7 раз оформлял хет-трики в матчах за сборную Аргентины.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Сборная Аргентины
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 06 Июня
01:58 · Чемпионат мира 2022
Бывший игрок сборной Уэльса: «Сегодня Бэйл действительно мог завершить карьеру»
00:13 · Чемпионат мира 2022
Скалони сравнил Месси с Надалем
00:02 · Чемпионат мира 2022
Месси – первый за 80 лет аргентинец, забивший 5 голов в одном матче за сборную
05 Июня
22:48 · Чемпионат мира 2022
Бэйл ответил на вопрос о завершении карьеры 1
22:38 · Чемпионат мира 2022
Бэйл: «Величайшее достижение в истории валлийского футбола» 1
21:51 · Чемпионат мира 2022
Зинченко: «Не могу сказать, что кто-то сегодня не отдал все силы на поле»
21:34 · Чемпионат мира 2022
Голкипер сборной Уэльса установил рекорд отборочной кампании чемпионата мира 7
21:32 · Чемпионат мира 2022
Петраков: «Уэльс заслуженно проходит, я их поздравляю»
21:14 · Чемпионат мира 2022
Сборная Уэльса установила рекорд чемпионатов мира
20:44 · Чемпионат мира 2022
Хакеры атаковали украинский канал во время матча с Уэльсом - в эфире идёт российское ТВ
20:00 · Чемпионат мира 2022
Уэльс побеждает Украину после первого тайма
19:54 · Чемпионат мира 2022
Судья не дал пенальти сборной Украины после просмотра ВАР 1
19:36 · Чемпионат мира 2022
Футболисты сборной Украины преклонили колено перед игрой с Уэльсом
18:50 · Чемпионат мира 2022
Ришарлисон и Винисиус едва не подрались на тренировке сборной Бразилии
18:30 · Чемпионат мира 2022
Уэльс - Украина: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0
Все новости
Рекомендуем