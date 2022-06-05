Месси стал четвёртым бомбардиром сборных в истории футбола

Лионель Месси приблизился к тройке лидеров всех времён по количеству голов, забитых за сборную.

34-летний футболист «ПСЖ» сегодня отметился пятью голами в товарищеском матче сборной Аргентины против Эстонии (5:0), превзойдя в рейтинге лучших голеодоров сборных Ференца Пушкаша. В настоящий момент на счету Месси 86 забитых мячей в 162 матчах – это четвёртый показатель в истории футбола.

Возглавляет список Криштиану Роналду, у которого 117 голов. Второй бомбардир – иранец Али Даеи (109 голов). Третью строчку занимает Мохтар Дахари из сборной Малайзии – 89 забитых мячей.