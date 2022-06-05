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Товарищеские матчи по футболу

Месси установил уникальное для всего футбола достижение

05 Июня 2022 • 23:24 Комментировать (2)
Аргентина
5:0
Эстония
окончен

Лионель Месси отметился пента-триком в ворота сборной Эстонии, покорив уникальное достижение.

34-летний аргентинец стал первым в истории футбола человеком, которому удавалось забить пять голов в одном матче и в Лиге чемпионов, и за взрослую сборную страны.

Напомним, что в 2012 году Месси забил пять голов в поединке Лиги чемпионов за «Барселону» против немецкого «Байера» (7:1), который прошёл в рамках 1/8 финала. Спустя более чем десять лет звёздный футболист вновь отметился пента-триком – на этот раз в товарищеском матче за сборную Аргентины.

Пять мячей Месси так и остались гореть на табло в гордом одиночестве – встреча завершилась со счётом 5:0.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Сборная Аргентины Лига Чемпионов
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