Месси забил сразу пять мячей в ворота сборной Эстонии

В воскресенье сборная Аргентины провела товарищеский матч против соперников из Эстонии. На стадионе в испанской Памплоне голевую феерию устроил форвард «ПСЖ» Лионель Месси, который начал с реализованного пенальти, а затем забил четыре мяча на любой вкус с игры - 5:0.
Протокол игры
|(1:0) Месси Лионель8'
|(2:0) Месси Лионель45'
|(3:0) Месси Лионель47'
|(4:0) Месси Лионель71'
|(5:0) Месси Лионель76'
Армани Франко•Молина Науэль 74' (Гонсалес Николас ( 74') •Песселья Херман•Мартинес Лисандро 62' (Дибала Пауло ( 62') •Акунья Маркос 74' (Монтьель Гонсало ( 74') •Де Пауль Родриго 62' (Паласиос Эксекиэль ( 62') •Макаллистер Алексис 66' (Фойт Хуан ( 66') •Гомес Алехандро•Месси Лионель•Корреа Хоакин 62' (Сенеси Маркос ( 62') •Альварес Хулиан
Игонен Матвей•Тенисте Тайо•Пюрг Хенрик 63' (Васильев Константин ( 63') •Метс Кароль•Паскочи Максим•Пикк Артур 69' (Калласте Кен ( 69') •Соометс Маркус•Кяйт Маттиас 63' (Синявский Василий ( 63') •Миллер Мартин 63' (Кууск Мяртен ( 63') •Зенёв Сергей 46' (Аниер Хенри ( 46') •Сорга Эрик 83' (Кирсс Роберт ( 83')
05 июня. Стадион "Эль-Садар".