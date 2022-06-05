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Чемпионат мира по футболу 2022

Месси забил сразу пять мячей в ворота сборной Эстонии

05 Июня 2022 • 22:55 Комментировать
Аргентина
5:0
Эстония
окончен

В воскресенье сборная Аргентины провела товарищеский матч против соперников из Эстонии. На стадионе в испанской Памплоне голевую феерию устроил форвард «ПСЖ» Лионель Месси, который начал с реализованного пенальти, а затем забил четыре мяча на любой вкус с игры - 5:0.

Протокол игры  
Аргентина 5:0Эстония
(1:0) Месси Лионель8'   
(2:0) Месси Лионель45'   
(3:0) Месси Лионель47'   
(4:0) Месси Лионель71'   
(5:0) Месси Лионель76'   
Армани ФранкоМолина Науэль  74' (Гонсалес Николас (  74') Песселья ХерманМартинес Лисандро  62' (Дибала Пауло (  62') Акунья Маркос  74' (Монтьель Гонсало (  74') Де Пауль Родриго  62' (Паласиос Эксекиэль (  62') Макаллистер Алексис  66' (Фойт Хуан (  66') Гомес АлехандроМесси ЛионельКорреа Хоакин  62' (Сенеси Маркос (  62') Альварес Хулиан
Запасные: Гидо РодригесТальяфико НиколасРульи ХеронимоДи Мария АнхельЛо Чельсо ДжованиМуссо Хуан
Игонен МатвейТенисте ТайоПюрг Хенрик  63' (Васильев Константин (  63') Метс КарольПаскочи МаксимПикк Артур  69' (Калласте Кен (  69') Соометс МаркусКяйт Маттиас  63' (Синявский Василий (  63') Миллер Мартин  63' (Кууск Мяртен (  63') Зенёв Сергей  46' (Аниер Хенри (  46') Сорга Эрик  83' (Кирсс Роберт (  83')
Запасные: Хейн Карл-ЯкобПоом МаркусПури СандерКрейда ВладиславВаллнер Карл-АндреЛукка Марко
05 июня. Стадион "Эль-Садар".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Сборная Аргентины Сборная Эстонии
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