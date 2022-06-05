Месси забил сразу пять мячей в ворота сборной Эстонии

В воскресенье сборная Аргентины провела товарищеский матч против соперников из Эстонии. На стадионе в испанской Памплоне голевую феерию устроил форвард «ПСЖ» Лионель Месси, который начал с реализованного пенальти, а затем забил четыре мяча на любой вкус с игры - 5:0.