Скалони сравнил Месси с Надалем

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони прокомментировал пента-трик Лионеля Месси. В воскресенье «альбиселесте» разгромили команду Эстонию со счётом 5:0, и все пять мячей забил форвард «ПСЖ».

«Я не знаю, что еще сказать, это очень сложно. Это как Рафа Надаль, что вы скажете?», - заявил Скалони.

«Он уникален, и это удовольствие иметь его в команде, тренировать его, его поведение и то, как он отдает всего себя за эту футболку. Слова благодарности для Лео, он является достоянием не только Аргентины, но и всего мирового футбола. В тот день, когда он перестанет играть, нам будет его не хватать. Я надеюсь, что он продолжит, и что он всем понравится, потому что наблюдать за ним - одно удовольствие", - добавил Скалони издание Ole.

Напомним, что теннисит Рафаэль Надаль в воскресенье в четырнадцатый раз выиграл Открытый чемпионат Франции по теннису.