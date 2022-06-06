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Чемпионат мира по футболу 2022

Скалони сравнил Месси с Надалем

06 Июня 2022 • 00:13 Комментировать
Аргентина
5:0
Эстония
окончен

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони прокомментировал пента-трик Лионеля Месси. В воскресенье «альбиселесте» разгромили команду Эстонию со счётом 5:0, и все пять мячей забил форвард «ПСЖ».

«Я не знаю, что еще сказать, это очень сложно. Это как Рафа Надаль, что вы скажете?», - заявил Скалони.

«Он уникален, и это удовольствие иметь его в команде, тренировать его, его поведение и то, как он отдает всего себя за эту футболку. Слова благодарности для Лео, он является достоянием не только Аргентины, но и всего мирового футбола. В тот день, когда он перестанет играть, нам будет его не хватать. Я надеюсь, что он продолжит, и что он всем понравится, потому что наблюдать за ним - одно удовольствие", - добавил Скалони издание Ole.

Напомним, что теннисит Рафаэль Надаль в воскресенье в четырнадцатый раз выиграл Открытый чемпионат Франции по теннису.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Сборная Аргентины Рафаэль Надаль Лионель Скалони
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