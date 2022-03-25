Тренер сборной Португалии оценил игру Роналду в матче с Турцией

Наставник португальской сборной Фернанду Сантуш поделился с журналистами своим мнением по поводу игры звёздного форварда Криштиану Роналду в поединке с турками.

Сантуш сказал, что все привыкли оценивать Криштиану только по голам, но это не совсем правильно. Тренер отметил, что, по его личному мнению, Роналду провёл превосходный матч с турками, связывал команду воедино, много прессинговал и в целом проделал большой объём работы.

Напомним, что сборная Португалии обыграла Турцию со счётом 3:1 и теперь в финале стыков сыграет с Северной Македонией.