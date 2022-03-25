Данилу Перейра: Пропущенный гол в матче с турками на нашей с Фонте совести

Защитник португальской сборной Данилу Перейра в разговоре с журналистами высказался по поводу победы над турками в полуфинальном стыковом матче за выход на катарский мундиаль.

Данилу сказал, что он должен лучше узнать своего партнёра по обороне Жозе Фонте, так как в матче с турками было слишком много недопонимания. Защитник отметил, что пропущенный гол на их с Фонте совести, хотя, в целом, они с Жозе действовали достаточно неплохо.

Напомним, что португальская сборная уверенно обыграла Турцию со счётом 3:1 и в финале стыков сыграет с Северной Македонией.