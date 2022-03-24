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Чемпионат мира по футболу 2022

Тренер сборной Турции: Интересно, на что мы способны

24 Марта 2022 • 09:43 Комментировать
Португалия
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Турция
1.37 5.00 8.50
Через 12 ч. 17 мин.

Наставник турецкой сборной Штефан Кунц поделился с журналистами своими ожиданиями от предстоящего поединка с португальцами.

Кунц заявил, что турецкой сборной не очень повезло с соперниками, так как этот путь самый трудный, но турцекая команда в последнее время показала мощный прогресс. Тренер турецкой сборной отметил, что ему очень интересно узнать, на что способны его подопечные.

Напомним, что в полуфинале стыков подопечные Кунца встретятся с португальской сборной. В финале стыков туркам или португальцам предстоит сыграть с победителем пары Италия - Северная Македония.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Турции Штефан Кунц
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ПОРТУГАЛИЯ ТУРЦИЯ
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