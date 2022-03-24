Тренер сборной Турции: Интересно, на что мы способны

Наставник турецкой сборной Штефан Кунц поделился с журналистами своими ожиданиями от предстоящего поединка с португальцами.

Кунц заявил, что турецкой сборной не очень повезло с соперниками, так как этот путь самый трудный, но турцекая команда в последнее время показала мощный прогресс. Тренер турецкой сборной отметил, что ему очень интересно узнать, на что способны его подопечные.

Напомним, что в полуфинале стыков подопечные Кунца встретятся с португальской сборной. В финале стыков туркам или португальцам предстоит сыграть с победителем пары Италия - Северная Македония.