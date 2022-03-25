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Чемпионат мира по футболу 2022

Тренер сборной Турции: Горжусь своей командой

25 Марта 2022 • 10:36 Комментировать
Португалия
3:1
Турция
окончен

Рулевой турецкой сборной Штефан Кунц рассказал журналистам о том, что думает по поводу игры своей команды в полуфинальном стыковом матче с португальцами.

Кунц сказал, что он гордится своей командой, которой совсем немного не хватило удачи для того, чтобы сравнять счёт. Немецкий тренер отметил, что никому в Турции не будет стыдно за такую игру национальной команды. Штефан добавил, что турецкой сборной нужно ещё очень многому научиться.

Напомним, что турецкая сборная уступила португальцам со счётом 1:3.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Португалии Сборная Турции Чемпионат Мира-2022 Штефан Кунц
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