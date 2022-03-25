Тренер сборной Турции: Горжусь своей командой

Рулевой турецкой сборной Штефан Кунц рассказал журналистам о том, что думает по поводу игры своей команды в полуфинальном стыковом матче с португальцами.

Кунц сказал, что он гордится своей командой, которой совсем немного не хватило удачи для того, чтобы сравнять счёт. Немецкий тренер отметил, что никому в Турции не будет стыдно за такую игру национальной команды. Штефан добавил, что турецкой сборной нужно ещё очень многому научиться.

Напомним, что турецкая сборная уступила португальцам со счётом 1:3.