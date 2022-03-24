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Чемпионат мира по футболу 2022

Сантуш: «Мы собираемся победить и быть на чемпионате мира»

24 Марта 2022 • 07:27 Комментировать
Португалия
...
Турция
1.37 5.00 8.50
Через 14 ч. 29 мин.

Наставник португальской сборной Фернанду Сантуш сфокусирован на стыковом матче чемпионата мира против Турции. В случае успеха португальская команда сыграет с победителем пары Италия - Северная Македония. Сантуш намерен добиваться успеха и сейчас, и потом.

- Я сфокусирован на том, что нам предстоит, мы собираемся победить и быть на чемпионате мира. Все игроки знают, что им надо делать, - заявил Сантуш.

Португалия победила на чемпионате Европы в 2016 года, но на чемпионатах мира добивалась максимум третьего места. Встреча между Португалией и Турцией начнется сегодня в 22:45 по московскому времени, ее онлайн-трансляция будет доступна на нашем сайте.

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Сборная Португалии Фернанду Сантуш
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ПОРТУГАЛИЯ ТУРЦИЯ
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