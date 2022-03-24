Сантуш: «Мы собираемся победить и быть на чемпионате мира»

Наставник португальской сборной Фернанду Сантуш сфокусирован на стыковом матче чемпионата мира против Турции. В случае успеха португальская команда сыграет с победителем пары Италия - Северная Македония. Сантуш намерен добиваться успеха и сейчас, и потом.

- Я сфокусирован на том, что нам предстоит, мы собираемся победить и быть на чемпионате мира. Все игроки знают, что им надо делать, - заявил Сантуш.

Португалия победила на чемпионате Европы в 2016 года, но на чемпионатах мира добивалась максимум третьего места. Встреча между Португалией и Турцией начнется сегодня в 22:45 по московскому времени, ее онлайн-трансляция будет доступна на нашем сайте.