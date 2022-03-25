Роналду прокомментировал победу над Турцией

Португальский нападающий Криштиану Роналду стремится на чемпионат мира, и в четверг сборная Португалии сделала первый шаг к этому, обыграв Турцию. Роналду доволен таким итогом матча, несмотря на то, что ему не удалось забить гол. Он прокомментировал результат матча, который вывел Португалию в финал, где она сразится с командой Северной Македонии.

- Это первый шаг к нашей цели, он уже сделан, хотя это не итоговая победа. Надо продолжать работу и относиться к сопернику всерьез, но при этом веря в себя. Мы на пути в Катар. Вперед, Португалия! - написал Роналду в одной из своих социальных сетей.