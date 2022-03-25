Бурак Йилмаз простил Португалию: незабитый пенальти лишил Турцию поездки на ЧМ-2022

Португалия и Турция сыграли матч плей-офф квалификационного турнира на «Драгау».

Сборная Португалии только из-за своей расхлябанности оказалась в стыковых матчах. Европейские бразильцы спокойно обыгрывали сербов, а потом и ничью удерживали, но слишком зажались и на 90-й минуте пропустили судьбоносный гол. Сербия вышла на ЧМ-2022 напрямую, а португальцев отправила в квалификацию, где ещё не повезло со жребием. Нет, первый соперник вполне сносный, но победителю пару Португалия – Турция предстоит сыграть против сильнейшей сборной из противостояния Италия – Северная Македония.

Поэтому Криштиану Роналду, Диогу Жота и Бернарду Силва не хотели много интриги в первом раунде. Португальцы с первых же секунд показали, кто является хозяином положения, а турки ничего противопоставить не смогли. Тем более, Юсуф Языджи, невероятно разыгравшийся в ЦСКА, оказался на скамейке запасных. В старте ожидаемо вышел Хакан Чалханоглу.

Но мяча турецкий разыгрывающий почти не получал, Португалия крепко взялась за дело. Уже на десятой минуте обязан был открывать счёт Диогу Жота, вылетевший на кросс Бруну Фернандеша. С линии вратарской бил форвард, но умудрился не попасть в створ. Дал ему мастер-класс через пять минут Отавио. Бернарду Силва с линии штрафной площади лупанул в штангу, а тот сыграл на добивании, легко дослав мяч в ворота – 1:0.

После гола португальцы чуть расслабились и позволили туркам пару минуты поиграть на равных, но это было лишь убаюкивающим действием. Под конец первого тайма хозяева провели ещё одну разящую атаку, добив интригу. Роналду разогнался наступление передачей пяткой, Отавио набросил на левый угол вратарской площади, откуда Диогу Жота пробил головой. Угуджан Чакыр второй раз за тайм капитулировал – 2:0.

И казалось, что интрига умерла, но во втором тайме ситуация перевернулась с ног на голову. Сначала Турция возродила интригу после отличной комбинации. Бурак Йилмаз от полукруга штрафной площади сыграл в длинную «стеночку», вышел на рандеву с Коштой и спокойно голкипера переиграл – 2:1. А затем он же получил право отличиться с пенальти.

Пять минут до конца основного времени оставалось, как Фонте врезал по ноге Уналу, в простейшей ситуации подставив команду. Бурак Йилмаз на правах капитана взял мяч, пошёл за спасительным дублем, но пробил неудачно! Мяч скользнул по перекладине и ушёл выше ворот. Промах с пенальти и стал приговором для Турции. А в компенсированное время турков ещё добил Матеус, в контратаке оформивший третий гол хозяев после выхода один на один с голкипером - 3:1. Сборная Португалии побеждает дома и выходит в финал квалификации ЧМ-2022, где её ждёт команда Северной Македонии.

А сборная Турции (как и Италии) на чемпионат мира 2022 не попадает точно.