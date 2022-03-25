Йилмаз завершил карьеру в сборной Турции

Опытный турецкий нападающий Бурак Йилмаз после матча с Португалией заявил о том, что заканчивает карьеру в национальной команде.

36-летний футболист заявил журналистам, что матч с Португалией был для него последним в составе турецкой сборной. Бурак отметил, что незабитый пенальти в ворота португальской команды будет теперь сниться ему в кошмарах до конца жизни, так что он искренне извиняется перед всеми болельщиками за это фиаско. Йилмаз добавил, что решение завершить карьеру в сборной не принято на эмоциях.