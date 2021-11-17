​Арбитров матча Аргентина – Бразилия отстранили

Сборные Аргентины и Бразилии в ночь со вторника на среду сыграли вничью 0:0 в отборе на чемпионат мира. В одном из эпизодов защитник Николас Отаменди ударил Рафинью локтем в лицо. Главный рефери Андрес Кунья не усмотрел нарушения правил, а работавший на ВАР Эстебан Остоджич не обратил внимание судьи в поле на этот эпизод. В КОНМЕБОЛ посчитали эти ошибки арбитров из Уругвая достаточно серьёзными. Оба они были отстранены на неопределённый срок.

Стоит добавить, что сборные Бразилии и Аргентины уже обеспечили себе поездку на чемпионат мира. Мундиаль в Катаре пройдёт в ноябре и декабре 2022 года.