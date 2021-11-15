Неймар не сыграет с Аргентиной из-за травмы

Вингер «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймар почувствовал дискомфорт в мышцах накануне матча своей национальной команды против Аргентины. Тренерским штабом и врачами было принято решение, что футболист не будет включен в заявку на поединок, а отправится в клуб на реабилитацию, сообщает местный источник Globo Esporte.

Отмечается, что бразильцы уже обеспечили себе выход на чемпионат мира, поэтому рисковать здоровьем Неймара никто и не собирался. Более того, впереди на «ПСЖ» ожидает важное противостояние с «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов за первую строчку в квартете, поэтому парижанам как никогда важно сохранить одного из своих лидеров здоровым.