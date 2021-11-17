Сборная Аргентины досрочно квалифицировалась на ЧМ-2022

Определился еще один участник чемпионата мира в Катаре от Южной Америки. Им стала сборная Аргентины, которая минувшей ночью расписала мировую с командой Бразилии (0:0).

Досрочный выход «альбиселесте» стал возможен благодаря поражению чилийцев в поединке против Эквадора. Таким образом, аргентинская сборная, набравшая 29 баллов, точно не опустится ниже четвертого места, дающего прямой билет на мундиаль-2022.

Ранее от Южной Америки на чемпионат мира пробилась национальная команда Бразилии. Подопечные Тите успешно проводят квалификацию, набрав 35 баллов после 13 поединков.