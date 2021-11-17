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Чемпионат мира по футболу 2022

Месси не забил, Неймар не играл: Аргентина и Бразилия разошлись боевым миром в отборочном цикле

17 Ноября 2021 • 04:28 Комментировать
Аргентина
0:0
Бразилия
окончен

Самое принципиальное южноамериканское соперничество среди сборных можно было наблюдать глубоко ночью по московскому времени.

Протокол игры  
Аргентина 0:0 Бразилия
Мартинес Эмилиано Молина Науэль Ромеро Кристиан   50'   53' (Песселья Херман (   53'   59') Отаменди Николас Акунья Маркос   76' Де Пауль Родриго Паредес Леандро   45'   46' (Мартинес Лукас II (   46') Ло Чельсо Джовани   86' (Домингес Николас (   86') Месси Лионель Мартинес Лаутаро   46' (Корреа Хоакин (   46') Ди Мария Анхель   75' (Альварес Хулиан (   75')
Запасные: Монтьель Гонсало Гидо Родригес Тальяфико Николас Армани Франко Корреа Анхель Муссо Хуан Паласиос Эксекиэль
Алиссон Бекер Данило Луис Маркиньос Маркос Милитао Эдер Алекс Сандро Фабиньо Энрике   73' Пакета Лукас   45'   79' (Жерсон Сантос (   79') Фред Сантос Рафинья Диас   69' (Антони (   69'   77') Кунья Матеус   86' (Жезус Габриэль (   86') Винисиус Жуниор
Запасные: Силва Тьяго Лоди Ренан Эдерсон Мораес Эденилсон дос Сантос Gabriel Chapeco Эмерсон Жуниор Габриэль дос Сантос Коутиньо Филиппе
17 ноября.

В КОНМЕБОЛ отборочный турнир к чемпионату мира не такой, как в зоне УЕФА. В Южной Америке десять сборных составляют одну группу, где и устраивают выяснение отношений по стандартному принципу: каждый с каждым дома и в гостях. Стоит ли напоминать, что матчи Аргентины против Бразилии принципиальны донельзя? Четыре месяца назад они схлестнулись в финале Копа Америка, и там «альбиселесте» выиграла на территории своего главного футбольного врага 1:0 за счёт гола Ди Марии. А вот отборочный матч между ними 5 сентября был прерван в дебюте из-за нарушения несколькими аргентинцами антикоронавирусного протокола.

Отчётный поединок был не доигровкой той скандальной встречи, а домашним аргентинским матчем. Игра проходила в городе Сан-Хуан. Бразилия заранее обеспечила себе попадание на чемпионат мира, а получение путёвки на мундиаль «бело-голубыми» – дело времени. Команда Лионеля Скалони начала матч и провела весь первый тайм по-хозяйски – с давлением и так далее. Но без хорошего числа настоящих моментов. Бразильцы внимательно оборонялись и почти не допускали провалов сзади. На 17-й минуте гости попробовали себя в атаке: Винисиус Жуниор после проникающей передачи заполнил дыру между двумя центральными защитниками аргентинцев и черпачком пробросил мяч мимо Эмилиано Мартинеса правее створа. Около отметки в получас игры менее опасно вырывался на ударную позицию Лаутаро Мартинес и смог добиться только углового.

Наступил второй тайм, а голы не стремились рождаться. Неплохой отрезок удался бразильцам. Фред оказался в нужном месте на подборе после углового и пальнул в перекладину, откуда мяч отскочил за лицевую. Фред ещё перспективно прострелил справа, а Кунья не замкнул на дальней штанге – не дотянулся в подкате. Алиссон чуть не проспал высокий прессинг соперника, но в нужный момент вывел мяч из-под реальной угрозы потери. Такие матчи трудно оценивать. Шла борьба на каждом участке поля, также было много остановок игры из-за травм, плюс несколько спорных эпизодов не привели к серьёзным судейским решениям после переговоров главного арбитра с видеоассистентами.

Второй тайм получился вроде более равным, и кажется, что в целом команды имели примерно равное количество шансов на победу. Месси играл весь матч и героем не стал. Неймар же не участвовал в матче из-за проблем с бедром. Лео напомнил о себе на последней основной минуте – его плотный удар стал добычей Алиссона. В общем, справедливая боевая нулевая ничья непримиримых соперников (первая между ними с сентября 2011 года, если не считать казус с прерванным матчем), которую увенчал салют над аргентинским стадионом.

Кирилл Иванцов

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