Месси не забил, Неймар не играл: Аргентина и Бразилия разошлись боевым миром в отборочном цикле

Самое принципиальное южноамериканское соперничество среди сборных можно было наблюдать глубоко ночью по московскому времени.

В КОНМЕБОЛ отборочный турнир к чемпионату мира не такой, как в зоне УЕФА. В Южной Америке десять сборных составляют одну группу, где и устраивают выяснение отношений по стандартному принципу: каждый с каждым дома и в гостях. Стоит ли напоминать, что матчи Аргентины против Бразилии принципиальны донельзя? Четыре месяца назад они схлестнулись в финале Копа Америка, и там «альбиселесте» выиграла на территории своего главного футбольного врага 1:0 за счёт гола Ди Марии. А вот отборочный матч между ними 5 сентября был прерван в дебюте из-за нарушения несколькими аргентинцами антикоронавирусного протокола.

Отчётный поединок был не доигровкой той скандальной встречи, а домашним аргентинским матчем. Игра проходила в городе Сан-Хуан. Бразилия заранее обеспечила себе попадание на чемпионат мира, а получение путёвки на мундиаль «бело-голубыми» – дело времени. Команда Лионеля Скалони начала матч и провела весь первый тайм по-хозяйски – с давлением и так далее. Но без хорошего числа настоящих моментов. Бразильцы внимательно оборонялись и почти не допускали провалов сзади. На 17-й минуте гости попробовали себя в атаке: Винисиус Жуниор после проникающей передачи заполнил дыру между двумя центральными защитниками аргентинцев и черпачком пробросил мяч мимо Эмилиано Мартинеса правее створа. Около отметки в получас игры менее опасно вырывался на ударную позицию Лаутаро Мартинес и смог добиться только углового.

Наступил второй тайм, а голы не стремились рождаться. Неплохой отрезок удался бразильцам. Фред оказался в нужном месте на подборе после углового и пальнул в перекладину, откуда мяч отскочил за лицевую. Фред ещё перспективно прострелил справа, а Кунья не замкнул на дальней штанге – не дотянулся в подкате. Алиссон чуть не проспал высокий прессинг соперника, но в нужный момент вывел мяч из-под реальной угрозы потери. Такие матчи трудно оценивать. Шла борьба на каждом участке поля, также было много остановок игры из-за травм, плюс несколько спорных эпизодов не привели к серьёзным судейским решениям после переговоров главного арбитра с видеоассистентами.

Второй тайм получился вроде более равным, и кажется, что в целом команды имели примерно равное количество шансов на победу. Месси играл весь матч и героем не стал. Неймар же не участвовал в матче из-за проблем с бедром. Лео напомнил о себе на последней основной минуте – его плотный удар стал добычей Алиссона. В общем, справедливая боевая нулевая ничья непримиримых соперников (первая между ними с сентября 2011 года, если не считать казус с прерванным матчем), которую увенчал салют над аргентинским стадионом.

Кирилл Иванцов