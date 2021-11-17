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Чемпионат мира по футболу 2022

Месси высказался о результате матча с Бразилией

17 Ноября 2021 • 08:33 Комментировать
Аргентина
0:0
Бразилия
окончен

В рамках отборочного раунда чемпионата мира-2022 состоялся принципиальный поединок между сборными Аргентины и Бразилии. Встреча завершился нулевой ничьей.

Своими впечатлениями от поединка поделился звездный форвард «альбиселесте» Лионель Месси.

«Мы провели достаточно интенсивную встречу. Я не испытываю проблем, если бы было иначе, то не вышел бы на поле. Команда настраивалась на победу, но не получилось. Мы в хорошей форме и продолжаем прогрессировать», - передает слова нападающего пресс-служба национальной команды.

Благодаря этому результату Аргентина гарантировала себе прямую путевку на мундиаль в Катаре.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси
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