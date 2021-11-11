Месси, не игравший за «ПСЖ» из-за травмы, готов к матчам сборной Аргентины

Звездный форвард «ПСЖ» Лионель Месси, прибывший в расположение сборной Аргентины с повреждением, провел полноценное тренировочное занятие. Об этом рапортуют журналисты TyC Sports.

Таким образом, 34-летний нападающий сможет помочь своим соотечественникам в грядущем поединке против Уругвая. Матч запланирован на 13 ноября.

Ранее в парижском клуб негативно отнеслись к отъезду Месси в национальную команду. Из-за травмы Лео пропустил два поединка «ПСЖ», однако это не помешало ему уехать в стан «альбиселесте» и вовсю тренироваться.

Помимо матча с уругвайцами, аргентинцы встретятся против бразильцев.