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Чемпионат Франции. 1 лига

Месси, не игравший за «ПСЖ» из-за травмы, готов к матчам сборной Аргентины

11 Ноября 2021 • 08:18 Комментировать
Уругвай
...
Аргентина
3.15 3.25 2.40
13.11 02:00

Звездный форвард «ПСЖ» Лионель Месси, прибывший в расположение сборной Аргентины с повреждением, провел полноценное тренировочное занятие. Об этом рапортуют журналисты TyC Sports.

Таким образом, 34-летний нападающий сможет помочь своим соотечественникам в грядущем поединке против Уругвая. Матч запланирован на 13 ноября.

Ранее в парижском клуб негативно отнеслись к отъезду Месси в национальную команду. Из-за травмы Лео пропустил два поединка «ПСЖ», однако это не помешало ему уехать в стан «альбиселесте» и вовсю тренироваться.

Помимо матча с уругвайцами, аргентинцы встретятся против бразильцев.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси
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