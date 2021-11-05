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Чемпионат мира по футболу 2022

​Месси может сыграть против Бразилии

05 Ноября 2021 • 17:33 Комментировать
Аргентина
...
Бразилия
17.11 02:30

Лионель Месси пропустит матч «ПСЖ» против «Бордо» в чемпионате Франции, который пройдёт в субботу вечером. На официальном сайте парижского клуба была опубликована информация о том, что аргентинский форвард продолжает лечение из-за болей в колене и подколенном сухожилии.

При этом Месси отправится на ноябрьский сбор сборной Аргентины. Об этом журналистам на пятничной пресс-конференции рассказал главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино.

Согласно данным RMC Sport, Месси рискует пропустить матч против Уругвая (в ночь на 13 ноября по московскому времени), но может сыграть против Бразилии (в ночь на 17 ноября).

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Сборная Аргентины ПСЖ
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