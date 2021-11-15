Месси готов сыграть против Бразилии

Судя по всему, нападающий Лионель Месси выйдет в стартовом составе сборной Аргентины на матч против Бразилии в рамках отбора на чемпионат мира. До недавнего времени игрок испытывал проблемы со здоровьем, но теперь это осталось в прошлом.

Такой информацией на предматчевой пресс-конференции поделился главный тренер команды Лионель Скалони. Добавим, что в прошлом поединке Месси появился на поле лишь под конец игрового времени.

Примечательно, что из-за своего отъезда в расположение сборной футболист также повздорил с руководством «ПСЖ». К слову, встреча Аргентины и Бразилии пройдет лишь за три дня до игры французского клуба в Лиге 1, что снова ставит под вопрос участие в ней Месси.