Журналисты пошутили над звездным нападающим сборной Аргентины Лионелем Месси после окончания встречи с командой Бразилии в отборе чемпионата мира-2022.

В инстаграм-аккаунте TNT Sports Brasil было опубликовано фото 34-летнего форварда, выполненное в стиле вестернов. Снимок подписали фразой «Разыскивается». Журналисты намекнули на то, что шестикратный обладатель «Золотого мяча» блекло выглядел в прошедшем матче.

Лео провел на поле 90 минут, но результативными действиями не отметился. Встреча завершилась вничью со счетом 0:0.

Благодаря этому результату аргентинская сборная смогла досрочно квалифицироваться на мундиаль.