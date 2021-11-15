Манчини не согласен, что выход на чемпионат мира через стыковые матчи будет постыдным для сборной Италии

Несмотря на статус действующего чемпиона Европы, сборная Италии до сих пор не гарантировала себе выход на ближайший мундиаль. Более того, подопечные Роберто Манчини рискуют отправиться в стыковые матчи, если уступят Швейцарии по дополнительным показателям.

Впрочем, наставник команды не считает это катастрофой. «Не думаю, что второе место в группе будет для нам постыдным. Неважно, каким образом мы пробьемся на чемпионат мира, но мы там будем», - заявил Манчини на пресс-конференции.

Напомним, что судьба прямой путевки будет решена уже через несколько часов, а проследить за текстовой онлайн-трансляцией поединка с ирландцами можно на сайте Liveresult.ru.