​Триумф на Евро мог помешать сборной Италии пройти на чемпионат мира – Бонуччи

Сборная Италии не смогла получить прямой билет на чемпионат мира. В своей отборочной группе команда Роберто Манчини финишировала на втором месте и теперь будет бороться за право выступить в Катаре весной в плей-офф.

«Ждём марта, где у нас будет трудный первый и, надеюсь, второй матч. Нам нужно подзарядить батареи – как в физическом, так и в моральном плане – чтобы снова получать удовольствие от футбола, как было на Евро.

На Евро мы радовались игре, а не находились под давлением, желая что-то доказать. Возможно, триумф на Евро что-то неосознанно изменил в нас. Нужно снять это давление и играть со свободой», - сказал Бонуччи RAI Sport.