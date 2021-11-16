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Чемпионат мира по футболу 2022

Чемпионы Европы подарили себе проблемы: Сборная Италии отвозила тачку в Северной Ирландии и провалилась в стыки

16 Ноября 2021 • 00:36 Комментировать (4)
Северная Ирландия
0:0
Италия
окончен

«Скуадра адзурра» в Белфасте собиралась сделать решающий шаг на чемпионат мира.

Протокол игры  
Северная Ирландия 0:0 Италия
Пикок-Фаррелл Бэйли   83' Флэнаган Том Эванс Джонни Каткарт Крейг Даллас Стюарт Маккэнн Алистер Дэвис Стивен Сэвилл Джордж   72' (Вашингтон Конор (   72') Льюис Джамал Мадженнис Джош   57' Уайт Гэвин   72' (Эванс Корри (   72')
Запасные: Фергюсон Шейн Dale Taylor Макгинн Найалл Саутвуд Люк Гелбрейт Итан Джонс Джордан Браун Киарон Брэдли Конор Хазард Конор
Доннарумма Джанлуиджи Ди Лоренцо Джованни Бонуччи Леонардо Ачерби Франческо Эмерсон Палмиери   81' (Скамачча Джанлука (   81') Тонали Сандро   9'   46' (Кристанте Бриан (   46') Жоржиньо II   69' (Локателли Мануэль (   69') Барелла Николо   64' (Белотти Андреа (   64') Берарди Доменико Инсинье Лоренцо   68' (Бернардески Федерико (   68') Кьеза Федерико
Запасные: Распадори Джакомо Пессина Маттео Мерет Алекс Краньо Алессио Манчини Джанлука Дзаппакоста Давиде Феррари Джанмарко
15 ноября. Стадион "Уиндзор Парк" (Белфаст).

Сборная Италии минувшим летом выиграла чемпионат Европы, но это никак не приблизило её к попаданию на чемпионат мира. Это не еврокубки, где победитель Лиги Европы автоматически получает на следующий сезон путёвку в Лигу чемпионов. В мундиальной отборочной группе команда Роберто Манчини не смогла оторваться от Швейцарии и подошла к последнему туру, имея с «крестоносцами» равное количество очков.

Главным дополнительным показателем в квалификации на чемпионат мира является разница мячей. Итальянцы к решающему туру наработали её в формате 13-2, а у швейцарцев она была 11-2. Команда Мурата Якина в параллельном матче принимала Болгарию. В случае полного итогового равенства забитых и пропущенных мячей в дело бы вступила статистика личных встреч, в которой Швейцария обладает преимуществом за счёт гостевой ничьей 1:1 (дома у неё было 0:0). В отличие от турниров под эгидой УЕФА, правило выездного гола живёт в отборе на соревнования, проводимые ФИФА.

Рисунок игры в Белфасте оформился быстро: североирландцы прилежно обороняются, а итальянцы владеют территорией и используют забросы вперёд. План у «скуадры адзурры» был вполне стандартный, и хозяева справлялись с разрушением. Опасность у ворот Пикока-Фаррелла практически не образовывалась, а у ворот Доннаруммы её вообще не было. Ди Лоренцо имел кое-какую возможность на десятой минуте, но не переиграл вратаря с правого полуфланга. Кьеза что-то старался сделать, когда получалось, но получалось вот не ахти. Было довольно скучно.

Embed from Getty Images

Между Швейцарией и Болгарией к перерыву сложилась такая же ситуация по счёту – 0:0. Это значило, что в онлайн-таблице на первом месте оставалась «голубая эскадра», но это лидерство было довольно шатким. Один гол швейцарцев – и поплыли бы итальянцы в стыки со второй строчки (если, конечно, сами не забили бы в таком случае). Швейцарцы-то в начале второго тайма забили, тогда как апеннинцы примерно в это время едва не пропустили: дальняя подача Далласа с правого фланга, скидка Льюиса, плотный удар ногой Сэвилла – и сэйв от Доннаруммы.

После этого гости всё-таки поняли, что надо дожимать соперника. Но игра в атаке не спешила даваться «скуадре адзурре». Окучивание хозяйской штрафной не приносило действенных плодов. Разве что Кьеза после паса Берарди опасно крутил мяч с нескольких метров – рядом с левой штангой. Швейцарцы тем временем забили второй гол в ворота Болгарии. Неизвестно, знали о том итальянские футболисты или нет, но в любом случае рассчитывать на потерю очков швейцарцами было опрометчиво.

Команда Мурата Якина тем временем совсем разошлась – провела третий гол. Это значило, что итальянцам не хватило бы для сохранения первого место одного своего забитого гола. Но им ещё пропускать было нельзя, а ведь у североирландцев появилась некая контригра с полумоментами. Сборная Италии так и не начала создавать моменты, а Вашингтон чуть не наказал Доннарумму за выход из пределов штрафной – мяч на ленточке остановил Бонуччи. Северная Ирландия не пропустила в четвёртом домашнем отборочном матче кряду.

Embed from Getty Images

Сборная Италии показала невнятную игру и отдала прямую путёвку на чемпионат мира Швейцарии, уступив ей в заочной борьбе даже не по разнице мячей (хотя и по ней тоже – во вторую очередь), а по числу набранных очков. Швейцария, кстати, выиграла у Болгарии 4:0 (получается, Италию устроила бы только крупная победа на «Уиндзор Парк»). Команду Манчини ждём теперь в стыковых матчах. А вы говорили, провалилась сборная России. Итальянцам не пропустить бы второй подряд чемпионат мира.

Кирилл Иванцов

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Италии Сборная Северной Ирландии Чм-2022
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Комментарии (4)
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Рейтинг комментариев
Don sangre
16 Ноября 2021 в 00:53
Ну то что итальянцы провалилась в стыки- это что то нам даёт? Напоремся на Италию и что? Легче будет что ли!? )))) насмешили)))
Skywoker
16 Ноября 2021 в 00:45
самый слабый чемпион европы на моей памяти
любой крепкий середняк без проблем на 0-0 против них выстоит
та и у остальных команды хиленькие что испания, что англия
только у французов состав силен, но играют в какой то порожняк
кризис мирового футбола на лицо
Don sangre
16 Ноября 2021 в 00:57
Просто сейчас уровень в Европе подрос и уже страны карлики не позволяют себя так бить.
Bettega
16 Ноября 2021 в 01:53
сан марине расскажи)
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окончен Албания 1:0 Андорра
окончен Швейцария 4:0 Болгария
окончен Шотландия 2:0 Дания
окончен Сан-Марино 0:10 Англия
окончен Северная Ирландия 0:0 Италия
окончен Израиль 3:2 Фарерские острова
окончен Польша 1:2 Венгрия
окончен Австрия 4:1 Молдова
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16.11  22:45 Босния и Герцеговина ... Украина 3.2 3.4 2.3
16.11  22:45 Уэльс ... Бельгия 3.85 3.4 2.05
16.11  22:45 Голландия ... Норвегия 1.31 5.8 9.8
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