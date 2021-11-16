Чемпионы Европы подарили себе проблемы: Сборная Италии отвозила тачку в Северной Ирландии и провалилась в стыки

«Скуадра адзурра» в Белфасте собиралась сделать решающий шаг на чемпионат мира.

Сборная Италии минувшим летом выиграла чемпионат Европы, но это никак не приблизило её к попаданию на чемпионат мира. Это не еврокубки, где победитель Лиги Европы автоматически получает на следующий сезон путёвку в Лигу чемпионов. В мундиальной отборочной группе команда Роберто Манчини не смогла оторваться от Швейцарии и подошла к последнему туру, имея с «крестоносцами» равное количество очков.

Главным дополнительным показателем в квалификации на чемпионат мира является разница мячей. Итальянцы к решающему туру наработали её в формате 13-2, а у швейцарцев она была 11-2. Команда Мурата Якина в параллельном матче принимала Болгарию. В случае полного итогового равенства забитых и пропущенных мячей в дело бы вступила статистика личных встреч, в которой Швейцария обладает преимуществом за счёт гостевой ничьей 1:1 (дома у неё было 0:0). В отличие от турниров под эгидой УЕФА, правило выездного гола живёт в отборе на соревнования, проводимые ФИФА.

Рисунок игры в Белфасте оформился быстро: североирландцы прилежно обороняются, а итальянцы владеют территорией и используют забросы вперёд. План у «скуадры адзурры» был вполне стандартный, и хозяева справлялись с разрушением. Опасность у ворот Пикока-Фаррелла практически не образовывалась, а у ворот Доннаруммы её вообще не было. Ди Лоренцо имел кое-какую возможность на десятой минуте, но не переиграл вратаря с правого полуфланга. Кьеза что-то старался сделать, когда получалось, но получалось вот не ахти. Было довольно скучно.

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Между Швейцарией и Болгарией к перерыву сложилась такая же ситуация по счёту – 0:0. Это значило, что в онлайн-таблице на первом месте оставалась «голубая эскадра», но это лидерство было довольно шатким. Один гол швейцарцев – и поплыли бы итальянцы в стыки со второй строчки (если, конечно, сами не забили бы в таком случае). Швейцарцы-то в начале второго тайма забили, тогда как апеннинцы примерно в это время едва не пропустили: дальняя подача Далласа с правого фланга, скидка Льюиса, плотный удар ногой Сэвилла – и сэйв от Доннаруммы.

После этого гости всё-таки поняли, что надо дожимать соперника. Но игра в атаке не спешила даваться «скуадре адзурре». Окучивание хозяйской штрафной не приносило действенных плодов. Разве что Кьеза после паса Берарди опасно крутил мяч с нескольких метров – рядом с левой штангой. Швейцарцы тем временем забили второй гол в ворота Болгарии. Неизвестно, знали о том итальянские футболисты или нет, но в любом случае рассчитывать на потерю очков швейцарцами было опрометчиво.

Команда Мурата Якина тем временем совсем разошлась – провела третий гол. Это значило, что итальянцам не хватило бы для сохранения первого место одного своего забитого гола. Но им ещё пропускать было нельзя, а ведь у североирландцев появилась некая контригра с полумоментами. Сборная Италии так и не начала создавать моменты, а Вашингтон чуть не наказал Доннарумму за выход из пределов штрафной – мяч на ленточке остановил Бонуччи. Северная Ирландия не пропустила в четвёртом домашнем отборочном матче кряду.

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Сборная Италии показала невнятную игру и отдала прямую путёвку на чемпионат мира Швейцарии, уступив ей в заочной борьбе даже не по разнице мячей (хотя и по ней тоже – во вторую очередь), а по числу набранных очков. Швейцария, кстати, выиграла у Болгарии 4:0 (получается, Италию устроила бы только крупная победа на «Уиндзор Парк»). Команду Манчини ждём теперь в стыковых матчах. А вы говорили, провалилась сборная России. Итальянцам не пропустить бы второй подряд чемпионат мира.

Кирилл Иванцов