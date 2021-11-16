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Чемпионат мира по футболу 2022

Италия во второй раз кряду сыграет в стыковых матчах отбора к чемпионату мира

16 Ноября 2021 • 00:50 Комментировать (2)
Северная Ирландия
0:0
Италия
окончен

Сборная Италии, которая прошедшим летом стала лучшей командой Европы, неожиданно не смогла пробиться в финальную часть предстоящего чемпионата мира напрямую – подопечные Роберто Манчини в заключительном туре группового этапа сыграли вничью с Северной Ирландией, пропустив вперед Швейцарию.

Примечательно, что «скуадра адзурра» уже во второй раз кряду не может преодолеть данный этап квалификации. В 2017 году итальянцы остались позади Испании, также отправившись в стыковые матчи, где по сумме двух встреч проиграли Швеции и не поехали на мировое первенство в Россию.

Стоит отметить, что при жеребьевке плей-офф раунда отбора Италия будет среди сеянных.  

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Италии
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
Venge
16 Ноября 2021 в 01:29
Интересный будет стыковой турнир =)
Sanay
16 Ноября 2021 в 01:22
Виноват Манчини.. как можно давать дважды бить пенальти в решающих матчах с прямым конкурентом. Если пенальти , не забитый в первом матче Жоржиньо еще можно как-то оправдать, то второй им же пробитый мимо ворот никак объяснить нельзя, разве что субъективным желанием этого футболеришки думать не команде, а о собственном реноме-желанием получить золотой мяч. Этот Жоржик теперь своим поступком не только не приблизил себя к заветной цели (дважды подвел команду), но и отбросил за пределы первой десятки претендентов.
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окончен Швейцария 4:0 Болгария
окончен Шотландия 2:0 Дания
окончен Сан-Марино 0:10 Англия
окончен Северная Ирландия 0:0 Италия
окончен Израиль 3:2 Фарерские острова
окончен Польша 1:2 Венгрия
окончен Австрия 4:1 Молдова
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16.11  22:45 Уэльс ... Бельгия 3.85 3.4 2.05
16.11  22:45 Голландия ... Норвегия 1.31 5.8 9.8
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