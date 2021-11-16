Италия во второй раз кряду сыграет в стыковых матчах отбора к чемпионату мира

Сборная Италии, которая прошедшим летом стала лучшей командой Европы, неожиданно не смогла пробиться в финальную часть предстоящего чемпионата мира напрямую – подопечные Роберто Манчини в заключительном туре группового этапа сыграли вничью с Северной Ирландией, пропустив вперед Швейцарию.

Примечательно, что «скуадра адзурра» уже во второй раз кряду не может преодолеть данный этап квалификации. В 2017 году итальянцы остались позади Испании, также отправившись в стыковые матчи, где по сумме двух встреч проиграли Швеции и не поехали на мировое первенство в Россию.

Стоит отметить, что при жеребьевке плей-офф раунда отбора Италия будет среди сеянных.