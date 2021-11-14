Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 342 Комментарии
Чемпионат мира по футболу 2022

Вернётся ли Италия на чемпионат мира после громкого провала – шансы чемпионов Европы

14 Ноября 2021 • 21:35 Комментировать
Швейцария
...
Болгария
1.10 10.50 25.00
Через 23 ч. 40 мин.
В 2018 году сборная Италии не ездила в Россию на чемпионат мира, что было удивительным событием. «Скуадра адзурра» пропустила мировой футбольный форум впервые за 60 лет. Теперь же итальянцы в ранге чемпионов Европы рассчитывают вернуться на мундиаль. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» оценивает турнирную ситуацию и шансы команды Роберто Манчини.

Сборная Италии выступает в отборочной группе под буквой С. Здесь борьба за прямую путёвку завязалась между итальянцами и швейцарцами. В очных встречах Италия и Швейцария дважды разошлись миром – 0:0 в Базеле, 1:1 в Риме. Ещё по два очка итальянцы и альпийцы потеряли в играх с Болгарией и Северной Ирландией соответственно. Остальные матчи команды выиграли. Как следствие, в группе образовалась такая ситуация.

М Куда выходит Команда И В Н П ЗМ ПМ РМ О
1 Билет на ЧМ Италия 7 4 3 0 13 2 +11 15
2 Билет в плей-офф Швейцария 7 4 3 0 11 2 +9 15
3   Северная Ирландия 7 2 2 3 6 7 -1 8
4   Болгария 7 2 2 3 6 10 -4 8
5   Литва 8 1 0 7 4 19 -15 3

Северная Ирландия – Италия

Швейцария – Болгария

Как видим, сборные Италии и Швейцарии разыграют билет в Катар в заочной борьбе. Неудачник попытает счастья в плей-офф весной.

Шансы Италии получить прямую путёвку в плей-офф достаточно высоки, но говорить о том, что команда Роберто Манчини уже в Катаре, мы бы не стали. Если, например, итальянцы выиграют в Северной Ирландии со счётом 1:0, а Швейцария обыграет Болгарию дома со счётом 3:0, то выше окажутся альпийцы. При равном количестве очков и абсолютно одинаковым показателям голов швейцарцы окажутся выше за счёт гостевого гола в личной встрече (здесь правило гостевого гола ещё работает).

Сборная Швейцарии нынче смотрится неплохо, и в домашнем матче против болгар настрой команды будет запредельным. Крупная победа вполне возможна, поэтому Италии нужно не просто побеждать в Белфасте, а делать это как можно более уверенно по счёту. При этом северные ирландцы, даже несмотря на отсутствие турнирной мотивации, мальчиками для битья стать не должны. Если взять текущий отбор, что «зелёно-белая армия» на своём поле даже ни разу не пропустила – по 0:0 с болгарами и швейцарцами и 1:0 с литовцами.

Впрочем, сборная Италии не должна снова пролететь мимо мундиаля. Даже если случится так, что Швейцария на флажке вырвется на первое место в группе С, у чемпионов Европы будет шанс завоевать дополнительную путёвку в Катар весной в плей-офф. Там будут участвовать 12 крепких сборных, но Италия по классу будет превосходить всех (или почти всех).

Словом, если Италия в итоге окажется без билета на чемпионат мира, это станет ещё более громкой сенсацией, чем четыре года назад, когда серая «скуадра адзурра» уступила в стыковых играх Швеции.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Италии Сборная Швейцарии
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Словения 2:1 Кипр
окончен Мальта 0:6 Словакия
окончен Хорватия 1:0 РОССИЯ
окончен Лихтенштейн 0:2 Румыния
окончен Армения 1:4 Германия
окончен Северная Македония 3:1 Исландия
Идет 18 минута Люксембург 0:0 Ирландия 4.6 3.55 1.85
Идет 17 минута Испания 0:0 Швеция 1.36 4.9 9.8
Идет 18 минута Греция 0:0 Косово 1.7 3.75 5.4
Идет 17 минута Португалия 1:0 Сербия 1.33 5.4 10
15.11  22:45 Сан-Марино ... Англия 60 35 1.01
15.11  22:45 Северная Ирландия ... Италия 9 4.8 1.39
15.11  22:45 Албания ... Андорра 1.15 8.2 22
15.11  22:45 Израиль ... Фарерские острова 1.15 7.6 23
15.11  22:45 Швейцария ... Болгария 1.19 7.2 17
15.11  22:45 Польша ... Венгрия 1.58 4 6.4
15.11  22:45 Шотландия ... Дания 3.4 3.4 2.21
15.11  22:45 Австрия ... Молдова 1.21 7.4 12
Все матчи
Новости
Сегодня, 14 Ноября
22:53 · Чемпионат мира 2022
Манчини: «Вопрос не в том, сколько мы забьём Северной Ирландии, а как мы сыграем»
22:43 · Чемпионат мира 2022
Как сборная Германии громила соперников из Армении - видео видео
22:39 · Чемпионат мира 2022
В сборной Румынии дебютировал 15-летний форвард, это европейский рекорд
22:15 · Чемпионат мира 2022
Испания - Швеция: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
22:15 · Чемпионат мира 2022
Португалия - Сербия: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0
21:54 · Чемпионат мира 2022
Северная Македония опередила Румынию в борьбе за второе место
21:43 · Чемпионат мира 2022
Ловрен: «Я не буду провоцировать русских, всё могло сложиться наоборот»
21:30 · Чемпионат мира 2022
Модрич: «Мы лучшая команда группы» 1
21:26 · Чемпионат мира 2022
Уткин назвал странными и нелогичными действия Кудряшова перед автоголом
21:15 · Чемпионат мира 2022
Чорлука: «Сборной России нужно добавить яйца в ключевых играх»
21:04 · Чемпионат мира 2022
Как сборная России проиграла в Сплите - видео видео
20:47 · Чемпионат мира 2022
Далич: «Сегодня удача была за нас»
20:23 · Чемпионат мира 2022
Карпин ответил на вопрос, как бороться со страхом футболистов играть против топ-команд 1
20:07 · Чемпионат мира 2022
Карпин: «Говорить, что поле помешало нам сыграть лучше, это не дело»
19:58 · Чемпионат мира 2022
Карпин: «Говорить, что мы проиграли из-за того, что был полный стадион, это смешно»
Все новости
Рекомендуем