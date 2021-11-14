Вернётся ли Италия на чемпионат мира после громкого провала – шансы чемпионов Европы

Сборная Италии выступает в отборочной группе под буквой С. Здесь борьба за прямую путёвку завязалась между итальянцами и швейцарцами. В очных встречах Италия и Швейцария дважды разошлись миром – 0:0 в Базеле, 1:1 в Риме. Ещё по два очка итальянцы и альпийцы потеряли в играх с Болгарией и Северной Ирландией соответственно. Остальные матчи команды выиграли. Как следствие, в группе образовалась такая ситуация.
|М
|Куда выходит
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|ЗМ
|ПМ
|РМ
|О
|1
|Билет на ЧМ
|Италия
|7
|4
|3
|0
|13
|2
|+11
|15
|2
|Билет в плей-офф
|Швейцария
|7
|4
|3
|0
|11
|2
|+9
|15
|3
|Северная Ирландия
|7
|2
|2
|3
|6
|7
|-1
|8
|4
|Болгария
|7
|2
|2
|3
|6
|10
|-4
|8
|5
|Литва
|8
|1
|0
|7
|4
|19
|-15
|3
Как видим, сборные Италии и Швейцарии разыграют билет в Катар в заочной борьбе. Неудачник попытает счастья в плей-офф весной.
Шансы Италии получить прямую путёвку в плей-офф достаточно высоки, но говорить о том, что команда Роберто Манчини уже в Катаре, мы бы не стали. Если, например, итальянцы выиграют в Северной Ирландии со счётом 1:0, а Швейцария обыграет Болгарию дома со счётом 3:0, то выше окажутся альпийцы. При равном количестве очков и абсолютно одинаковым показателям голов швейцарцы окажутся выше за счёт гостевого гола в личной встрече (здесь правило гостевого гола ещё работает).
Сборная Швейцарии нынче смотрится неплохо, и в домашнем матче против болгар настрой команды будет запредельным. Крупная победа вполне возможна, поэтому Италии нужно не просто побеждать в Белфасте, а делать это как можно более уверенно по счёту. При этом северные ирландцы, даже несмотря на отсутствие турнирной мотивации, мальчиками для битья стать не должны. Если взять текущий отбор, что «зелёно-белая армия» на своём поле даже ни разу не пропустила – по 0:0 с болгарами и швейцарцами и 1:0 с литовцами.
Впрочем, сборная Италии не должна снова пролететь мимо мундиаля. Даже если случится так, что Швейцария на флажке вырвется на первое место в группе С, у чемпионов Европы будет шанс завоевать дополнительную путёвку в Катар весной в плей-офф. Там будут участвовать 12 крепких сборных, но Италия по классу будет превосходить всех (или почти всех).
Словом, если Италия в итоге окажется без билета на чемпионат мира, это станет ещё более громкой сенсацией, чем четыре года назад, когда серая «скуадра адзурра» уступила в стыковых играх Швеции.