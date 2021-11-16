​Манчини назвал проблему сборной Италии

Сборная Италии не смогла завоевать прямой билет на чемпионат мира, пропустив вперёд Швейцарию. Рулевой «скуадры адзурры» Роберто Манчини дал комментарий после нулевой ничьей в Белфасте.

«С этим ничего не поделаешь – в марте у нас стыковые игры, и мы постараемся выложиться в них по максимуму. На сегодняшний день мы имеем проблему с забиванием голов, хотя мы доминируем и много владеем мячом. Сборная Северной Ирландии всем составом оборонялась, и у нас возникают трудности с тем, чтобы сломать такую оборону.

Жаль, ведь мы должны были закрывать ситуацию в этой группе раньше. Теперь готовимся к стыковым играм. Надеюсь, мы попадём на чемпионат мира и выиграем его», - сказал Манчини RAI Sport.