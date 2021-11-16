​Белотти: «Владение мячом бессмысленно, если ты не забиваешь»

Сборная Италии не смогла пробиться на чемпионат мира напрямую, сыграв вничью с Северной Ирландией в последнем туре отбора (0:0). После игры комментарий дал итальянский форвард Андреа Белотти.

«Мы огорчены и разочарованы, потому что судьба путёвки была в наших руках. Иногда в футболе такое случается, очень обидно.

Мы виноваты не только в сегодняшнем результате, но и в том, что мы не смогли реализовывать наши моменты в игре против Швейцарии. У нас было много шансов, но мяч не хотел оказываться в воротах. Владение мячом бессмысленно, если ты не забиваешь», - сказал Белотти RAI Sport.