Манчини: «Вопрос не в том, сколько мы забьём Северной Ирландии, а как мы сыграем»

В понедельник сборная Италии будет заочно спорить со Швейцарией за путёвку на чемпионат мира, играя на выезде против Северной Ирландии. При этом в трех гостевых матчах против этого соперника Италия ни разу не побеждала, а в 1958 году там потеряла шансы на участие в чемпионате мира.

- Не хочу заглядывать так далеко, но я знаю историю. Вопрос не в том, сколько мы забьем, а как мы сыграем. Северная Ирландия в этой квалификации еще не пропускала на «Уиндзор Парк», и должно быть объяснение этому факту. Мы должны победить, а если еще и много забьем, будет гораздо лучше, - заявил Манчини на пресс-конференции.

Напомним, что у Италии разница мячей +11, у конкурентов из Швейцарии +9 и домашний матч с Болгарией.