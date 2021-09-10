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Чемпионат мира 2022

Неймар пожаловался на недостаток уважения

10 Сентября 2021 • 15:18 Комментировать
Бразилия
2:0
Перу
окончен

По мнению форварда сборной Бразилии Неймара, его недостаточно ценят на родине.

29-летний форвард «селесао» взял слово по случаю победы со счётом 2:0 в квалификационном матче к чемпионату мира против Перу (2:0). На счету у игрока «ПСЖ» гол и результативная передача в данной встрече.

«Команда превыше всего. Но в то же время я невероятно горжусь тем, что стал лучшим голеадором сборной в рамках отбора к ЧМ и лучшим ассистентом. Вскоре я могу обойти Пеле, если всё будет складываться хорошо.

Даже не знаю, что ещё мне нужно сделать, чтобы уважения ко мне стало чуточку больше. Эта история давно уже тянется. Чувствую со стороны репортёров, корреспондентов и прочих людей неприязнь к себе. Из-за этого реже стал посещать интервью», - приводит слова Неймара TV Globo.

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Сборная Бразилии Неймар Сборная Перу
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