Гол Неймара помог Бразилии победить Перу

Сборная Бразилии на своем домашнем стадионе принимала команду Перу в матче отборочного цикла чемпионата мира-2022. Хозяева поля гарантировали себе победу благодаря ударному первому тайму. На 14-й минуте Эвертон распечатал ворота гостей, а на 40-й Неймар установил окончательный счет – 2:0.
Бразилия уверенно лидирует в турнирной таблице, имея в своем активе 24 балла.
Протокол игры
|(1:0) Рибейро Эвертон 15'
|(2:0) Неймар 40'
Перейра Вевертон • Данило Луис 63' ( Алвес Даниэл ( 63') • Лукас VI • Милитао Эдер • Алекс Сандро • Рибейро Эвертон 63' ( Кунья Матеус ( 63') • Каземиро Карлос 44' 78' ( Гимараэс Бруно ( 78') • Герсон Сантос 84' ( Эденилсон дос Сантос ( 84') • Пакета Лукас • 57'Габриэл Барбоза 66' 84' ( Халк Живанилдо ( 84') • Неймар 90'
Запасные: Leo Ortiz • Дос Сантос Адербар • Миранда Жоао • Винисиус Жуниор • Арана Гильерме • Artur Guimaraes • Everson
Гальесе Педро • Адвинкула Луис • Сантамария Андерсон 30' 46' ( Рамос Кристиан ( 46') • Калленс Александр • Лопес Маркос IV • Гонсалес Кристофер • 65'Тапия Ренато 35' 59' ( Вильдер Картагена ( 59') • Йотун Йошимар 38' 60' ( Gabriel Costa II ( 60' ) • 63'Каррильо Андре • Куэва Кристиан 46' ( Флорес Эдисон ( 46') • Лападула Джанлука 73' ( Руидиас Рауль ( 73')
Запасные: Карвальо Хосе • Корсо Альдо • Каседа Карлос • Трауко Мигель • Gerald Tavara • Абрам Луис • Гарсия Расиель
10 сентября.