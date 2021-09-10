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Чемпионат мира 2022

Гол Неймара помог Бразилии победить Перу

10 Сентября 2021 • 08:11 Комментировать
Бразилия
2:0
Перу
окончен

Сборная Бразилии на своем домашнем стадионе принимала команду Перу в матче отборочного цикла чемпионата мира-2022. Хозяева поля гарантировали себе победу благодаря ударному первому тайму. На 14-й минуте Эвертон распечатал ворота гостей, а на 40-й Неймар установил окончательный счет – 2:0.

Бразилия уверенно лидирует в турнирной таблице, имея в своем активе 24 балла.

Протокол игры  
Бразилия 2:0 Перу
(1:0) Рибейро Эвертон 15'    
(2:0) Неймар 40'    
Перейра Вевертон Данило Луис   63' (Алвес Даниэл (   63') Лукас VI Милитао Эдер Алекс Сандро Рибейро Эвертон   63' (Кунья Матеус (   63') Каземиро Карлос   44'   78' (Гимараэс Бруно (   78') Герсон Сантос   84' (Эденилсон дос Сантос (   84') Пакета Лукас   57' Габриэл Барбоза   66'   84' (Халк Живанилдо (   84') Неймар   90'
Запасные: Leo Ortiz Дос Сантос Адербар Миранда Жоао Винисиус Жуниор Арана Гильерме Artur Guimaraes Everson
Гальесе Педро Адвинкула Луис Сантамария Андерсон   30'   46' (Рамос Кристиан (   46') Калленс Александр Лопес Маркос IV Гонсалес Кристофер   65' Тапия Ренато   35'   59' (Вильдер Картагена (   59') Йотун Йошимар   38'   60' (Gabriel Costa II (   60'   63') Каррильо Андре Куэва Кристиан   46' (Флорес Эдисон (   46') Лападула Джанлука   73' (Руидиас Рауль (   73')
Запасные: Карвальо Хосе Корсо Альдо Каседа Карлос Трауко Мигель Gerald Tavara Абрам Луис Гарсия Расиель
10 сентября.

 

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Сборная Бразилии Неймар Сборная Перу
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