Халк сыграл за сборную Бразилии впервые с 2016 года

В ночь с девятого на десятое сентября состоялся поединок отбора чемпионата мира-2022, в котором встречались сборные Бразилии и Перу. Матч завершился уверенной победой «селесао» со счетом 2:0.

Стоит отметить, что под занавес встречи на поле появился экс-форвард петербургского «Зенита» Халк. По данным Opta, эта игра стала первой для 35-летнего футболиста за сборную с июня 2016 года.

В общей сложности на счету нападающего 48 поединков и 11 забитых мячей в составе национальной команды.

Халк выступал за «сине-бело-голубых» с 2012 по 2016 год, после чего отправился в Китай. В настоящий момент он является игроком «Атлетико Минейро».