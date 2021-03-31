​Крыховяк сможет сыграть против Англии

Хавбек Гжегож Крыховяк сможет помочь сборной Польши в матче против Англии. Как сообщается на сайте Польского футбольного союза, Крыховяк получил разрешение от УЕФА после сдачи отрицательного теста на коронавирус во вторник. Днём ранее тест польского футболиста на COVID-19 показывал положительный результат.

Стоит отметить, что Крыховяк, представляющий московский «Локомотив», переболел коронавирусом в декабре.

Матч между национальными командами Англии и Польши в рамках отбора на чемпионат мира стартует в 21:45 по московскому времени. На страницах LiveResult можно будет следить за ходом поединка на «Уэмбли» в трансляции в текстовом формате.