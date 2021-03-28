Саутгейт: «Если Тухель будет ставить Маунта в состав, все согласятся с его выбором»

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт подвёл итоги матча с Албанией (2:0).

- Маунт - классный игрок, но я это говорил и осенью. Думаю, если Томас Тухель будет его ставить в состав, все согласятся с его выбором. Когда там был Фрэнк, это не работало по некоторым причинам. Маунт - исключительный футболист. Он разумно находит свободные зоны, отлично управляет мячом, создает моменты и даже может забивать. Я думаю, он сыграл восхитительно.

Думаю, что Фил Фоден также был хорош, равно как и наша атакующая четверка. Райс и Филлипс хорошо читали игру, здорово пасовали и быстро возвращали мяч. У нас было более 70% владения мячом. В итоге мы создали больше моментов и могли забивать еще, - заявил Саутгейт на пресс-конференции.