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Саутгейт: «Если Тухель будет ставить Маунта в состав, все согласятся с его выбором»

28 Марта 2021, 23:51,

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт подвёл итоги матча с Албанией (2:0).

- Маунт - классный игрок, но я это говорил и осенью. Думаю, если Томас Тухель будет его ставить в состав, все согласятся с его выбором. Когда там был Фрэнк, это не работало по некоторым причинам. Маунт - исключительный футболист. Он разумно находит свободные зоны, отлично управляет мячом, создает моменты и даже может забивать. Я думаю, он сыграл восхитительно.

Думаю, что Фил Фоден также был хорош, равно как и наша атакующая четверка. Райс и Филлипс хорошо читали игру, здорово пасовали и быстро возвращали мяч. У нас было более 70% владения мячом. В итоге мы создали больше моментов и могли забивать еще, - заявил Саутгейт на пресс-конференции.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Сборная Англии, Гарет Саутгейт, Мэйсон Маунт
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