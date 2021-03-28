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Поуп стал рекордсменом сборной Англии

28 Марта 2021, 21:42,

Сборная Англии продолжает уверенно идти по квалификационному пути чемпионата мира 2022 года. После домашней победы над Сан-Марино (5:0) британцы на выезде разобрались с албанцами (2:0). Примечательно, что коллектив Гарета Саутгейта не позволил своим соперникам ни разу пробить в створ ворот голкипера Ника Поупа и помогли ему стать автором уникального рекорда сборной Англии. До этого ни одному вратарю-дебютанту команды не удавалось играть на ноль в шести матчах кряду.

Поуп дебютировал в сборной Англии три года назад в спарринге с Коста-Рикой, после чего также не пропускал от Косова, Уэльса и Ирландии.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Сборная Англии, Ник Поуп
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