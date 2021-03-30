Маунт может не сыграть против Польши, ослабленной коронавирусом

Сборные Англии и Польши встретятся в третьем туре отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. К сожалению, команды не смогут выставить оптимальные составы. У британцев под вопросом выход на поле полузащитника Мэйсона Маунта, который пропустил тренировку за день до матча, сообщает ВВС. До этого 22-летний футболист отыграл семь поединков подряд в составе сборной Англии и забил гол Албании (2:0).

У поляков гораздо больше проблем - у Роберта Левандовски травма колена, к тому же команда страдает от коронавируса. Матеуш Клих и Лукаш Скорупски заболели COVID-19 раньше, а Камил Пятковски и Гжегож Крыховяк - перед игрой на «Уэмбли». Впрочем, недавно переболевшему коронавирусом игроку «Локомотива» проведут повторный тест.