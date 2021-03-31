Чемпионат мира по футболу 2022
Сделать ставку
﻿
2

Без приключений никак нельзя: Магуйар в концовке спас сборную Англии от потери очков с ослабленной Польшей

31 Марта 2021, 23:38,

Любящие встречаться друг с другом в отборочных турнирах сборные Англии и Польши были сведены жребием в одну группу и на этот раз.

Протокол игры  
Англия 2:1 Польша
(1:0) Кейн Гарри 19'    
    58' Модер Якуб (1:1)
(2:1) Магуайр Гарри 85'    
Поуп Ник Уокер Кайл Магуайр Гарри Стоунс Джон Чилуэлл Бен Филлипс Кэлвин Райс Деклан Фоден Фил   87' (Джеймс Рис II (   87') Маунт Мэйсон Кейн Гарри   89' (Калверт-Льюин Доминик (   89') Стерлинг Рахим   90' (Лингард Джесси (   90')
Запасные: Уоткинс Олли Коди Конор Шоу Люк Беллингхем Джуд Дайер Эрик Джонстон Сэм Мингс Тайрон Триппьер Киран Хендерсон Дин
Щесны Войцех Беднарек Ян Глик Камил Хелик Михал   55' (Юзвяк Камиль (   55') Берешиньски Бартош Крыховяк Гжегож Модер Якуб Рыбус Мацей   86' (Реца Аркадиуш (   86') Свидерски Кароль   46' (Милик Аркадиуш (   46'   47') Пёнтек Кшиштоф   77' (Августиняк Рафал (   77') Зелиньски Пётр   87' (Гросицки Камил (   87')
Запасные: Козловски Кацпер Шиманьски Себастиан Давидович Павел Немчикски Карол Ковальчик Себастьян Фабьянски Лукаш Плахета Пшемыслав
31 марта. Стадион "Уэмбли" (Лондон).

На чемпионате мира в России сборная Англии наконец-то более-менее оправдала свой потенциал, выйдя в полуфинал. Понятно, что амбиции у «родоначальников футбола» более высокие, но начинать следующую мундиальную кампанию всем, кроме Катара, положено с низов. В первых двух турах отбора «Три льва» спокойно разобрались с Сан-Марино и Албанией, а поляки в сверхрезультативном матче поделили очки с Венгрией и позже разгромили Андорру. Перед «белыми орлами» в перспективе стоит цель выйти в плей-офф чемпионата мира впервые с 1986 года.

Embed from Getty Images

В стартовом составе поляков вышли игроки московского «Локомотива» Рыбус и Крыховяк, у которого коронавирус не подтвердился. Но, конечно, это не значило, что гости будут действовать первым номером, да и травмированного Левандовски у поляков не было. Инициативой завладели англичане, которые играли всё-таки дома, пусть и при пустых трибунах. Первый момент создал Стерлинг, навесивший слева к линии вратарской, но Фодену было сложно подстроиться под такую высоту полёта мяча, и он пробил головой крайне неуклюже.

Впрочем, поляки всё равно пропустили до наступления 20-й минуты. Стерлинг пролез по левому полуфлангу к лицевой, и Хелик в подкате ударил его по ногам, завалив на газон. Приговор с одиннадцатиметровой отметки привёл в исполнение Харри Кейн, просто пульнувший на средней высоте по центру мимо упавшего в сторону Щесны (1:0).

Embed from Getty Images

Гости так и не показали в первом тайме чего-то вразумительного в атаке. Сборная Англии без надрыва владела мячом и контролировала ситуацию. Чтобы подготовить второй гол хозяев, пару раз не хватило расторопности Стерлингу, а Кейн пробил в неплохом моменте так, что не переиграл голкипера.

Видимо, Гарет Саутгейт не смог подобрать для подопечных нужных слов в перерыве. Британцы решили, что всё уже решено, за что последовала быстрая расплата. Стоунз потерял мяч под прессингом Модера возле своей штрафной, Милик вывел Модера на свободную ударную позицию, и тот вонзил снаряд в правый угол (1:1).

Embed from Getty Images

Уяснив, что ситуация пошла не плану, англичане попытались исправиться. Хозяева оказывали на поляков атакующее давление, и те всё же дрогнули в последнюю десятиминутку, когда британцы призвали себе не помощь своё традиционное оружие в виде стандарта. Филлипс подал угловой слева на дальнюю штангу, Стоунз выиграл верх у Крыховяка и скинул в центр, а Магуайр мощно всадил с ноги под перекладину (2:1).

Embed from Getty Images

Выцарапать для гостей ничью мог полузащитник «Урала» Августиняк в конце добавленного времени, но он пальнул выше створа. Сборная Англии осталась на первом месте со стопроцентным показателем очков, а вот поляки упали на четвёртую строчку, теперь они позади ещё и Венгрии с Албанией.

Кирилл Иванцов

 
Евро-Футбол.Ру Кирилл Иванцов
Теги: Сборная Англии, Сборная Польши, Чемпионат Мира 2022
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (2)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
Champions of the world
01 Апреля 2021, 00:32

Хороший гол положил Магуайр. Добротно смотрятся англичане накануне чемпионата Европы.

1
CELTIC FROST
31 Марта 2021, 23:56

"Кейн пробил в неплохом моменте так, что не переиграл Поупа." (с) Мазохисты, по своим воротам лупят)

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Экс-игрок «Зенита» обыграл сборную России! Ранее Словакия не смогла справиться с Мальтой и Кипром
Экс-игрок «Зенита» обыграл сборную России! Ранее Словакия не смогла справиться с Мальтой и Кипром
Дубль Дзюбы и дебют Мухина: Россия обыграла Словению в Сочи, единолично возглавив группу отбора на ЧМ-2022
Дубль Дзюбы и дебют Мухина: Россия обыграла Словению в Сочи, единолично возглавив группу отбора на ЧМ-2022
​Сестра Роналду – о брошенной капитанской повязке: «Невероятная хладнокровность, каждый хотел бы бросить повязку арбитру в лицо»
​Сестра Роналду – о брошенной капитанской повязке: «Невероятная хладнокровность, каждый хотел бы бросить повязку арбитру в лицо»
Почему сборная России неожиданно проиграла в Словакии
Почему сборная России неожиданно проиграла в Словакии
​Мечта превратилась в кошмар: Переход в «Реал» сломал карьеру Азара
​Мечта превратилась в кошмар: Переход в «Реал» сломал карьеру Азара