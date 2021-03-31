Без приключений никак нельзя: Магуйар в концовке спас сборную Англии от потери очков с ослабленной Польшей

Любящие встречаться друг с другом в отборочных турнирах сборные Англии и Польши были сведены жребием в одну группу и на этот раз.

На чемпионате мира в России сборная Англии наконец-то более-менее оправдала свой потенциал, выйдя в полуфинал. Понятно, что амбиции у «родоначальников футбола» более высокие, но начинать следующую мундиальную кампанию всем, кроме Катара, положено с низов. В первых двух турах отбора «Три льва» спокойно разобрались с Сан-Марино и Албанией, а поляки в сверхрезультативном матче поделили очки с Венгрией и позже разгромили Андорру. Перед «белыми орлами» в перспективе стоит цель выйти в плей-офф чемпионата мира впервые с 1986 года.

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В стартовом составе поляков вышли игроки московского «Локомотива» Рыбус и Крыховяк, у которого коронавирус не подтвердился. Но, конечно, это не значило, что гости будут действовать первым номером, да и травмированного Левандовски у поляков не было. Инициативой завладели англичане, которые играли всё-таки дома, пусть и при пустых трибунах. Первый момент создал Стерлинг, навесивший слева к линии вратарской, но Фодену было сложно подстроиться под такую высоту полёта мяча, и он пробил головой крайне неуклюже.

Впрочем, поляки всё равно пропустили до наступления 20-й минуты. Стерлинг пролез по левому полуфлангу к лицевой, и Хелик в подкате ударил его по ногам, завалив на газон. Приговор с одиннадцатиметровой отметки привёл в исполнение Харри Кейн, просто пульнувший на средней высоте по центру мимо упавшего в сторону Щесны (1:0).

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Гости так и не показали в первом тайме чего-то вразумительного в атаке. Сборная Англии без надрыва владела мячом и контролировала ситуацию. Чтобы подготовить второй гол хозяев, пару раз не хватило расторопности Стерлингу, а Кейн пробил в неплохом моменте так, что не переиграл голкипера.

Видимо, Гарет Саутгейт не смог подобрать для подопечных нужных слов в перерыве. Британцы решили, что всё уже решено, за что последовала быстрая расплата. Стоунз потерял мяч под прессингом Модера возле своей штрафной, Милик вывел Модера на свободную ударную позицию, и тот вонзил снаряд в правый угол (1:1).

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Уяснив, что ситуация пошла не плану, англичане попытались исправиться. Хозяева оказывали на поляков атакующее давление, и те всё же дрогнули в последнюю десятиминутку, когда британцы призвали себе не помощь своё традиционное оружие в виде стандарта. Филлипс подал угловой слева на дальнюю штангу, Стоунз выиграл верх у Крыховяка и скинул в центр, а Магуайр мощно всадил с ноги под перекладину (2:1).

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Выцарапать для гостей ничью мог полузащитник «Урала» Августиняк в конце добавленного времени, но он пальнул выше створа. Сборная Англии осталась на первом месте со стопроцентным показателем очков, а вот поляки упали на четвёртую строчку, теперь они позади ещё и Венгрии с Албанией.

Кирилл Иванцов