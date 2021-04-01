Кейн - рекордсмен сборной Англии

Сборная Англии встречалась с командой Польши в рамках третьего тура группового этапа чемпионата мира 2022-го года. Британцы отпраздновали домашнюю победу со счетом 2:1.

В середине первого тайма нападающий хозяев Гарри Кейн открыл счет в матче, успешно пробив с 11-метровой отметки. Согласно данным Opta Joe в «Твиттере», форвард стал рекордсменом национальной команды по этому показателю. В его активе десять реализованных пенальти. Кейн обогнал Фрэнка Лэмпарда, на счету которого девять успешных попыток.

Сборная Англии отпраздновала три победы на старте отборочного раунда чемпионата мира и занимает первое место в группе I.