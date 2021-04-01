Чемпионат мира по футболу 2022
Сделать ставку
﻿
0

Кейн - рекордсмен сборной Англии

01 Апреля 2021, 08:29,

Сборная Англии встречалась с командой Польши в рамках третьего тура группового этапа чемпионата мира 2022-го года. Британцы отпраздновали домашнюю победу со счетом 2:1.

В середине первого тайма нападающий хозяев Гарри Кейн открыл счет в матче, успешно пробив с 11-метровой отметки. Согласно данным Opta Joe в «Твиттере», форвард стал рекордсменом национальной команды по этому показателю. В его активе десять реализованных пенальти. Кейн обогнал Фрэнка Лэмпарда, на счету которого девять успешных попыток.

Сборная Англии отпраздновала три победы на старте отборочного раунда чемпионата мира и занимает первое место в группе I.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Сборная Англии, Гарри Кейн
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Экс-игрок «Зенита» обыграл сборную России! Ранее Словакия не смогла справиться с Мальтой и Кипром
Экс-игрок «Зенита» обыграл сборную России! Ранее Словакия не смогла справиться с Мальтой и Кипром
Дубль Дзюбы и дебют Мухина: Россия обыграла Словению в Сочи, единолично возглавив группу отбора на ЧМ-2022
Дубль Дзюбы и дебют Мухина: Россия обыграла Словению в Сочи, единолично возглавив группу отбора на ЧМ-2022
​Сестра Роналду – о брошенной капитанской повязке: «Невероятная хладнокровность, каждый хотел бы бросить повязку арбитру в лицо»
​Сестра Роналду – о брошенной капитанской повязке: «Невероятная хладнокровность, каждый хотел бы бросить повязку арбитру в лицо»
Почему сборная России неожиданно проиграла в Словакии
Почему сборная России неожиданно проиграла в Словакии
​Мечта превратилась в кошмар: Переход в «Реал» сломал карьеру Азара
​Мечта превратилась в кошмар: Переход в «Реал» сломал карьеру Азара