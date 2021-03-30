​Повторный тест Крыховяка отрицательный, хавбек имеет шансы сыграть с Англией

Во вторник стало известно о заражении коронавирусом полузащитника сборной Польши Гжегожа Крыховяка, представляющего московский «Локомотив». Повторный тест футболиста на COVID-19 показал отрицательный результат, о чём сообщил Филип Адамус, работающий в Польском футбольном союзе. Он выразил надежду на то, что Крыховяк сможет сыграть против Англии в последний день марта в рамках третьего тура отбора на мундиаль.

После двух сыгранных матчей отбора польская сборная имеет в своём активе четыре зачётных балла. Поляки сыграли вничью с Венгрией (3:3), после чего разгромили Андорру (3:0).