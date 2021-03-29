Левандовски пропустит матч с Англией из-за травмы

Главная звезда сборной Польши Роберт Левандовски не поможет своей команде в поединке третьего тура отборочного этапа чемпионата мира-2022 против Англии. Об этом рапортует пресс-служба национальной сборной.

Левандовски травмировался в поединке против Андорры (3:0) и покинул поле в середине второго тайма. После прохождения медобследования у Роберта диагностировали повреждение коллатеральной связки правого колена.

Звездный нападающий покинет расположение национальной команды и вернется в Мюнхен, где пройдет реабилитацию после травмы.

Матч Англия - Польша состоится в среду, 31-го марта.