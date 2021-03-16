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​«Бавария» может не позволить Левандовски сыграть против Англии

16 Марта 2021, 15:21,

Учитывая текущие ограничения, связанные с пандемией коронавируса, «Бавария» может не позволить нападающему Роберту Левандовски сыграть за сборную Польши в гостевом матче против Англии в последний день марта. Об этом сообщается на польском ресурсе Onet.

Окончательное решение по участию Левандовски в этой игре будет принято позже. Власти Германии могут до конца месяца пересмотреть существующие ограничения по перемещению людей из Англии.

Сборные Англии и Польши попали в одну группу в квалификации на чемпионат мира 2022 года. Также в этой группе выступят команды Венгрии, Албании, Андорры и Сан-Марино.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Бавария, Роберт Левандовски, Сборная Польши
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