​«Бавария» может не позволить Левандовски сыграть против Англии

Учитывая текущие ограничения, связанные с пандемией коронавируса, «Бавария» может не позволить нападающему Роберту Левандовски сыграть за сборную Польши в гостевом матче против Англии в последний день марта. Об этом сообщается на польском ресурсе Onet.

Окончательное решение по участию Левандовски в этой игре будет принято позже. Власти Германии могут до конца месяца пересмотреть существующие ограничения по перемещению людей из Англии.

Сборные Англии и Польши попали в одну группу в квалификации на чемпионат мира 2022 года. Также в этой группе выступят команды Венгрии, Албании, Андорры и Сан-Марино.