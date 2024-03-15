​«Милан» впервые вышел в четвертьфинал Лиги Европы

Итальянский «Милан» подтвердил статус одного из фаворитов Лиги Европы, безо всяких проблем пройдя чешскую «Славию» по итогам второго матча в рамках 1/8 финала Лиги Европы. Таким образом, итальянский клуб впервые в своей истории вышел в четвертьфинал Лиги Европы - ранее ему не удавалось продвинуться так высоко в турнире.

Правда, надо отметить, что речь лишь о периоде с 2009 года и ближе, когда бывший Кубок УЕФА был кардинально переформатирован и превратился в то, что мы знаем и сегодня. В Кубке же УЕФА «Милан» выходил в четвертьфинал пять раз, в последний раз это было в сезоне 2001/2002.